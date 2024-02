D.A.M.A marcam encontro no Meo Arena para o Dia dos Namorados (de 2025)

Estávamos em 2016 quando os D.A.M.A – a banda composta por Francisco Maria Pereira (mais conhecido por Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho – encheram, pela primeira vez, a MEO Arena. Agora, anunciam um regresso à maior sala de espectáculos do país para “celebrar o amor”, num concerto marcado para o dia 14 de Fevereiro de 2025, Dia de São Valentim.

“Saber que passados estes anos continuamos a ter tanto público que nos sente e nos quer ver ao vivo é algo que dá sentido a tudo o que fazemos. Temos uma história de amor com o público, dia 14 de Fevereiro de 2025 começa outro capítulo”, diz Kasha, citado em comunicado pela agência e produtora Sons em Trânsito.

Há mais de dez anos que a banda tem lançado vários êxitos. Já esgotaram salas como o Campo Pequeno, o Coliseu dos Recreios ou o Coliseu do Porto. Em 2023, o trio lançou o EP Canções Bonitas em Português, Vol. 1, que conta com “Casa”, tema gravado com Buba Espinho que atingiu a quádrupla platina, “Loucamente” (feat. Los Romeros) com dupla platina, e “Mãe”, o mais recente sucesso.

Os bilhetes estão à venda e começam nos 25€, para a plateia em pé, e acabam nos 50€ para o Golden Circle.

