Por uma noite, vão dançar-se slows no Planeta Manas

Até há um par de anos, a partir de certas horas, não se passava nada para os lados do Prior Velho. Nos últimos meses, porém, inauguraram três discotecas nesta vila do concelho de Loures – Nada, Komplex e Higher Ground – que é cada vez uma paragem obrigatória do roteiro nocturno lisboeta. E antes de todas elas abriu o Planeta Manas, espaço cultural e de culto gerido pela associação cultural Mina e pela Rádio Quântica, onde na maior parte das noites se ouve uma electrónica pesada e contagiante, escolhida com gosto e misturada com habilidade e carinho. Todavia, nesta sexta-feira, 27 de Outubro, vão ouvir-se menos batidas por minuto no Planeta Manas, que por uma noite vai ser reconfigurado (e decorado) pelas mulheres do Club CCC.

O Club CCC não é um club per se. Mas é um clube, no sentido em que é “uma associação de pessoas para um fim comum ou com um interesse partilhado”, para usar a definição do Dicionário Priberam online de Português. Essas pessoas são DJ Caring (um dos três “C”), auto-intitulada “instigadora cultural”, com ligações à agência Outer, à editora Tresor e ao festival Berlin Atonal, uma filha da Margem Sul que depois de meia vida passada no Reino Unido voltou para Portugal durante a pandemia; Chima Isaaro, outrora Chima Hiro (mais um “C”), DJ com carreira feita em Lisboa e presença regular nas cabines de discotecas como o Lux, com vez mais datas lá fora; CC:DISCO! (o terceiro “C” deste Club CCC), DJ e produtora australiana radicada há cinco anos em Lisboa, tão habituada a passar música na rádio como em discotecas e festivais de todo o mundo; mas também os seus fãs e colaboradoras como a fotógrafa e designer Filipa Aurélio ou a artista Raye Kreidel. O interesse partilhado, esse, é o groove.

As sementes do Club CCC começaram a ser plantadas em Abril do ano passado. DJ Caring lembra-se que “a CC estava a tocar numa festa na Costa da Caparica…” CC:DISCO! interrompe: “Com a Chima [Isaaro]”. Caring retoma a palavra: “E as energias alinharam-se”. Supostamente, as três já tinham estado a cantar karaoke juntas algum tempo antes, “mas essa festa é a primeira memória das três, em sintonia”, que ela guarda. A partir daí continuaram a encontrar-se, e a falar sobre como a maior parte das festas e discotecas em Lisboa tinham um som mais pesado e menos “groovy”. “E quando és uma mulher e conheces outras mulheres, DJs, com um gosto parecido com o teu, isso é mesmo especial. Tens de aproveitar”, considera a australiana. “Se bem que, apesar de termos gostos semelhantes, há diferenças entre todas nós. O que nos une é o groove”, completa Caring.

Um ano depois da tal festa na Costa da Caparica, em Abril deste ano, o Club CCC abria as portas pela primeira vez. A edição inaugural aconteceu na Lisa, quase um mês antes da abertura oficial do espaço na Rua das Gaivotas, e os bilhetes esgotaram num ápice. Partilharam a cabine pela segunda vez no final de Junho, no Posto de Onda, na Costa da Caparica. E a terceira festa está marcada para esta sexta-feira, 27, no Planeta Manas. São espaços com características muito diferentes, mas isso é propositado. O objectivo, diz CC:DISCO!, é mostrar este tipo de música e festa “pode funcionar numa sala pequena, numa praia, num clube grande, em todas as circunstâncias”.

Em todas as circunstâncias e em todas as estações, adicionamos. É um facto, reconhecem. “Mas não planeámos que ia ser uma festa para cada estação do ano. Foi só algo que aconteceu”, garante Chima Isaaro. “Concordámos que para ser especial não podia acontecer muitas vezes – todas as semanas ou todos os meses. Até para não se banalizar. Uma vez por trimestre torna-se mais especial”, acredita DJ Caring. “Gosto da ideia de as pessoas terem de esperar por algo.” De seguida, conta que há pessoas que no final de cada festa e nos dias seguintes vão ter com elas para saberem quando é a próxima edição. Boa pergunta: quando e onde vai ser a próxima? Chima Isaaro ri-se. Dá a entender que têm algumas ideias e sítios em mente, mas não querem revelar quais.

Foquemo-nos no presente, ou pelo menos no futuro imediato, na noite de sexta-feira, 27. “Gostávamos de ver as pessoas a dançarem um slow às três da manhã”, partilha Caring. Fala em calor na pista de dança, boas vibes e magia, diz que vai haver uma bola de espelhos, segundo ela uma estreia no Planeta Manas – sublinhamos que é provável que já tenha havido pelo menos numa ocasião; ninguém tem a certeza se é ou não uma estreia. CC:DISCO! levanta o dedo para destacar também o sistema de som que alugaram para essa noite. As três mencionam, mais uma vez, o groove, aquilo as une – mesmo que CC:DISCO! esteja mais virada para o house, boogie e, claro, disco-sound, que Chima Isaaro seja perita em house com muita soul, e que DJ Caring não abdique da bass music. Cabe tudo no Club CCC. Tudo menos má onda, que este quer-se um lugar seguro.

Planeta Manas (Prior Velho). Sex 27. 00.00-06.00.

+ O cinema documental e a música das margens roçam-se no Sonica Ekrano

+ Vaiapraia mexe connosco há dez anos. E não nos deixa esquecê-lo