Porta dos Fundos e Inês Aires Pereira juntam-se em palco para tour nacional

O colectivo brasileiro Porta dos Fundos regressou a Portugal em Julho para mais uma digressão do Portátil, que contou com a participação especial de Inês Aires Pereira. Agora, a actriz portuguesa volta a juntar-se ao elenco – que conta com os actores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda e o músico e sonoplasta Andrés Giraldo – para mais uma tour nacional, de 14 a 21 de Dezembro. Em Lisboa, os espectáculos acontecem entre 18 e 20, às 21.30, na Aula Magna.

A nova temporada arranca no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, nos dias 14 e 15 de Dezembro. Seguem-se espectáculos em Braga (16 Dez), Coimbra (17 Dez), Lisboa (18-20 Dez) e um último local a anunciar (21 Dez). Com encenação de Bárbara Duvivier, cada sessão dura pouco mais de uma hora e parte de uma história partilhada por alguém na plateia, que dá origem a uma peça inteiramente improvisada.

“Cada apresentação é, obrigatoriamente, diferente”, lê-se em nota da organização, que justifica o convite a Inês Aires Pereira com “a proximidade que o colectivo desde a sua génese procura ter com o humor em Portugal, e onde o perfil da actriz, fenómeno do humor nacional, trará por certo uma maior diversidade e identificação para com o público”.

Já há bilhetes à venda, na Ticketline, para as sessões no Teatro Sá da Bandeira, no Porto (18€-28€); no Altice Fórum de Braga (23€-28€); no Convento de São Francisco, em Coimbra (22€-28€); e na Aula Magna, em Lisboa (25€-28€).

Aula Magna. 18-20 Dez, 21.30. 25€-28€

+ Gregório Duvivier: “A Inês Aires Pereira é uma pessoa muito presente, muito espontânea”

+ Vida de bairro na nova Time Out Lisboa – já nas bancas