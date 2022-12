Portas abertas e visitas orientadas no aniversário da Casa Fernando Pessoa

A entrada é grátis e há visitas guiadas à colecção do museu e à exposição temporária “Jogo do Desassossego”.

Fernando Pessoa morreu a 30 de Novembro de 1935. Há 29 anos, no mesmo mês, a Casa Fernando Pessoa abriu as suas portas pela primeira vez, no número 16 da Rua Coelho da Rocha, no edifício onde o escritor viveu os seus últimos anos de vida e onde, agora, se lembra o seu legado. Para celebrar, a entrada é grátis durante todo o dia desta quarta-feira e há visitas orientadas até às 17.00.

Se ainda não teve oportunidade, aproveite esta quarta-feira de entrada livre para visitar a exposição temporária “Jogo do Desassossego”, concebida a partir do Livro do Desassossego, a obra mais conhecida e traduzida de Fernando Pessoa, que foi publicada há precisamente 40 anos. Além de ter acesso a histórias relacionadas com a publicação póstuma da obra, que é composta por cerca de 500 trechos em prosa e que Pessoa não chegou a ordenar, poderá deambular por alguns dos fragmentos mais enigmáticos e ordená-los à sua maneira ou imaginar como Pessoa o teria feito, à semelhança do que a própria editora Ática fez.

Poderá ainda conhecer ou redescobrir a exposição permanente da Casa Fernando Pessoa, que se estende ao longo de três pisos e está organizada por “capítulos”. Por exemplo, no primeiro, “Os heterónimos”, são dadas a conhecer as diferentes figuras que Pessoa criou para se apresentar e oferece-se uma experiência de contacto muito próximo com trabalhos artísticos onde o escritor é representado, como o célebre quadro de Almada Negreiros ou os desenhos de Júlio Pomar. Ao longo da visita, é também possível ler ou escutar poemas e outros textos de Pessoa, bem como descobrir a sua biblioteca particular, que ocupa um lugar central. O valioso conjunto, classificado como Tesouro Nacional, revela quem foi Pessoa através dos livros que leu e das marcas que deixou nessas obras.

Casa Fernando Pessoa. 30 Nov, Qua 10.00-18.00. Entrada livre

