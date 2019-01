Portas Abertas: Gulbenkian dedica um dia à música e é de entrada livre

A iniciativa Portas Abertas - Rising Stars está de regresso à Gulbenkian e promete ao público um dia inteiro dedicado à música com concertos e um documentário. Guarde na agenda o dia 10 de Fevereiro. A entrada é livre.

Neste dia, o foco está nos cinco recitais dos jovens músicos distinguidos pela ECHO – European Concert Hall Organisation, uma rede que reúne algumas das mais prestigiadas salas de concertos da Europa (entre elas a Gulbenkian). O festim arranca às 11.00 com a actuação do trombonista de 18 anos Peter Moore, o mais jovem músico a integrar a Orquestra Sinfónica de Londres, acompanhado pelo pianista Jonathan Ware. O concerto acontece no Grande Auditório e apresenta peças de várias épocas.

O concerto seguinte está nas mãos de Anaïs Gaudemard e da sua harpa que, às 13.00, faz soar no auditório obras como A Cotovia de Glinka, A Fonte de Albert Zabel Daquin, e ainda uma obra inspirada no quadro Os Pássaros da Noite de Edward Hopper. Às 15.00, é a vez de Lea Hausmann (violino), Samuel Shepherd (violoncelo) e Mengjie Han (piano) – que compõem o Amatis Piano Trio – ocuparem o palco com uma obra-prima de Schubert (Trio com Piano n.º 2, em Mi bemol maior, D. 929) e uma nova de Andrea Tarrodi, a Moorlands.

O recital de canto do barítono Josep-Ramon Olivé começa às 17.00. O músico é acompanhado ao piano por Ian Tindale, e juntos interpretam um repertório com canções de Franz Schubert e Gustav Mahler. O último concerto, às 19.00, é da responsabilidade do quarteto de cordas Quatuor Arod, que escolher escolheu para este recital um quarteto de Mozart (K.458) e outro de Beethoven (nº9, Razumovsky).

No Auditório 3 serão exibidos vários vídeos didácticos sobre os instrumentos da Orquestra Gulbenkian e um documentário de Andrea Lupi, O Stradivarius Português.

Edifício Sede – Grande Auditório. Av. de Berna, 45 A. 10 de Fevereiro a partir das 11.00. Entrada livre.

