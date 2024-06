PortoBay promove intercâmbio de chefs e primeiro jantar é esta sexta

Benoît Sinthon, do Il Gallo d'Oro, de duas estrelas Michelin, é o convidado do primeiro jantar do roteiro Chefs Get Together. Acontece esta sexta-feira, no PortoBay Liberdade.

Se Lisboa não vai ao Il Gallo d'Oro (no Funchal), vem o Il Gallo d'Oro a Lisboa. Ou melhor, a sua figura de proa. O chef Benoît Sinthon é o primeiro a voar para cozinhar numa cozinha que não é a sua, dentro da cadeia PortoBay Hotels & Resorts. Com duas estrelas Michelin (e uma estrela Verde) no currículo, inaugura o roteiro Chefs Get Together esta sexta-feira, 14 de Junho, com um jantar servido no PortoBay Liberdade.

Criados a pensar na partilha de experiências entre chefs, cada jantar terá um menu criado especialmente para a ocasião e que tire partido dos produtos locais, alguns vindos da horta dos próprios restaurantes. Chef convidado e chef anfitrião – no caso, João Espírito Santo – partilham a cozinha, ao longo de cinco jantares. Este é só o primeiro e um dos dois marcados para Lisboa até ao final do ano.

Quem se sentar a esta mesa, poderá escolher um menu de degustação de quatro ou cinco pratos (75€ e 95€ por pessoa, sem bebidas), mas terá também opções à carta. A harmonização de vinhos é opcional e tem um custo de 40€.

O roteiro gastronómico volta a Lisboa a 4 de Outubro, data em que o Bistrô4 volta a receber visitas, no caso Pedro Batista, chef executivo do PortoBay Falésia, em Albufeira. Até lá, o Horta de Santiago Annolles (Funchal) recebe João Espírito Santo e António Nascimento (Hotel Porto Santa Maria, Funchal), a 26 de Julho. A 7 de Setembro, é a vez do Bistrô Flores de Pedro Spínola (Porto) abrir as portas da cozinha a Santiago Annolles e Élio Olim (Alfama, Funchal).

A primeira ronda desta experiência termina a 8 de Novembro, altura em que João Luz, do funchalense Avista (Bib Gourmand pelo Guia Michelin), e Pedro Spínola, do portuense Bistrô Flores, entram no Hotel Porto Santa Maria para servir o jantar.

PortoBay Liberdade (Avenida). 21 001 5700. Sex 14 Jun. 75€-135€

