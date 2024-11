Portugal arrecada 19 prémios nos World Travel Awards. Cinco vieram para Lisboa

No último domingo, foram anunciados os óscares do turismo de 2024. A cerimónia teve lugar no Funchal e o país anfitrião arrecadou 19 das mais de 300 distinções atribuídas. Para Lisboa vieram cinco desses prémios, a começar pelo título de melhor destino de escapadinha urbana, prémio que conquistou consecutivamente entre os anos de 2017 e 2020.

O brilharete da capital portuguesa em mais uns World Travel Awards não ficou por aqui, já que Lisboa foi ainda considerada melhor destino urbano de património, categoria criada em 2021 e que, desde então, já premiou Moscovo, Edimburgo e Lima.

Também na hotelaria, a cidade sobressaiu. O Olissippo Lapa Palace Hotel foi distinguido como melhor hotel clássico. O Bairro Alto Hotel foi igualmente premiado, mas na categoria de melhor hotel de referência. Na Grande Lisboa, outro dos prémios anunciados no último domingo foi para a Parques de Sintra – Monte da Lua, considerada melhor empresa de conservação.

Mas o país soma outros galardões, um total de 19. O Porto foi eleito melhor destino metropolitano à beira-mar (Lisboa ganhou nesta categoria em 2022). O Algarve foi considerado o melhor destino de praia do ano, repetindo a proeza de 2020 e 2021. Já Braga renova o título conquistado no ano passado, de melhor destino turístico emergente.

Os Passadiços do Paiva, no concelho de Arouca, voltam a ser considerados a melhor atracção turística de aventura, categoria criada em 2018 e que continua, desde então, a eleger a mesma atracção portuguesa, ano após ano. O Dunas Douradas Beach Club, em Almancil, é, pelo terceiro ano consecutivo, melhor resort de golf e villas. Já o Dark Sky Alqueva, em Reguengos de Monsaraz, brilhou, pelo quarto ano consecutivo, ao receber o prémio de turismo sustentável.

A noite também foi de celebração para duas empresas portuguesas. A TAP Air Portugal foi duplamente distinguida – como melhor companhia aérea para África, mas também para quem quer voar para a América do Sul. A Amazing Evolution destacou-se como melhor operador de boutique hotel.

Para Portugal, a noite ficou completa com os prémios dirigidos aos arquipélagos. À semelhança de 2023, os Açores foram considerados o melhor destino de turismo de aventura, enquanto a Madeira foi considerado melhor destino insolar do ano, prémio que arrecada, consecutivamente, desde 2015. Na ilha, foram ainda distinguidos três hotéis, todos do mesmo grupo hoteleiro: o Savoy Palace, que ganha o prémio de melhor hotel de luxo, pela primeira vez atribuído a um hotel português; o Saccharum, considerado melhor retiro, e o The Reserve, eleito melhor boutique hotel de luxo, prémio atribuído desde o ano passado.

Pode consultar a lista com todos os vencedores da edição de 2024 dos World Travel Awards aqui.

