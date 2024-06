Portugal foi estrela do ‘Good Morning America’. “Há tanto para ver e fazer aqui”

O Good Morning America, ou simplesmente GMA, emitido todos os dias entre as 07.00 e as 09.00 na ABC, uma das grandes cadeias de televisão norte-americanas, foi transmitido a partir de Portugal na quinta-feira, 20 de Junho. “É fácil perceber porque é que Portugal está em tantas listas de viagens. Há tanto para ver e fazer aqui”, elogiou a pivô Robin Roberts, destacando a arquitectura e a beleza natural do país.

“Portugal é um dos destinos mais acessíveis na Europa e mais de dois milhões de norte-americanos aproveitam para lá passar férias todos os anos”, disse o apresentador George Stephanopoulos, antes de Robin Roberts entrar no ar a partir do Palácio da Pena, em Sintra, dando início a um programa especial totalmente dedicado a Portugal e para a qual entrevistou quer turistas americanos quer locais.

Da gruta de Benagil, em Portimão (de onde esteve em directo), até ao Porto, passando por Lisboa e Sintra, Robin Roberts procurou perceber porque é que tantos norte-americanos – cerca de 10 mil – vivem actualmente em Portugal, como Delyanne Barros, de São Diego, que se mudou há três anos. “[Os americanos] querem um estilo de vida mais calmo, mais lento e mais pacífico, e Portugal oferece tudo isso, a seis horas de voo dos EUA, de maneira que não estamos completamente isolados de todas as pessoas que conhecemos”, partilha.

Durante o especial, destaca-se também a música portuguesa, em particular o fado, com um concerto de Carminho, que também é entrevistada em directo; e, claro, a gastronomia, da doçaria de Sintra, com travesseiros e queijadas, aos pastéis de Belém e ao vinho do Porto. “Portugal é um paraíso para amantes de pastelaria”, assegurou Robin Roberts, que ainda tem tempo para falar sobre cortiça – metade da produção mundial é portuguesa – e os produtos fabricados a partir dela.

Líder de audências desde 2012, o Good Morning America estreou-se há quase 50 anos, a 3 de Novembro de 1975, e desde então tem tido emissões contínuas, de segunda a sexta-feira, bem como versões de fim-de-semana, emitidas para todo o território dos Estados Unidos.

+ 16 sítios para comprar bolos em Lisboa e ser feliz