Portuguesa, reutilizável e quase 100% antimicrobiana: esta máscara vende-se sem portes

A Sonae Fashion juntou-se à comunidade científica e industrial para criar uma máscara têxtil reutilizável e à prova de vírus e bactérias. Respirável e de secagem rápida, a tecnologia acreditada a nível internacional já está disponível por 10€ a unidade. O objectivo é ajudar na protecção pessoal e promover a saúde pública.

MOxAd-Tech é o nome da máscara têxtil reutilizável posta à venda, por 10€ a unidade e com portes grátis, na loja online da MO, a marca de vestuário da Sonae Fashion. Com um princípio activo testado com sucesso contra três vírus diferentes, pelo Institut Pasteur de Lille, em França, a tecnologia acreditada a nível internacional garante uma capacidade de retenção de partículas de 95%. Respirável e de secagem rápida, mantém eficácia antimicrobiana “de perto de 100%” mesmo depois de 50 lavagens domésticas a 30ºC.

O projecto resulta de uma parceria da Sonae Fashion, através da sua marca de vestuário MO, com a têxtil Adalberto, o centro tecnológico CITEVE, a Universidade do Minho e o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. “Este é um excelente exemplo de cooperação entre diferentes instituições nacionais para criar um produto inovador e disponibilizá-lo às famílias portuguesas num prazo muito curto”, escreve em comunicado o administrador da MO, Francisco Pimentel.

O princípio activo da máscara – com eficácia comprovada contra os vírus H1N1, Corona-type e Rotavírus – está actualmente a ser testado para a Covid-19 no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, mas já se encontra certificado pelo CITEVE como máscara social de nível 2 profissional. Com elevada resistência à lavagem, a MOxAd-Tech é impermeável e reutilizável, o que se traduz num custo estimado por utilização de apenas 20 cêntimos.

Fabricada em Portugal, com quatro camadas de protecção, um polímero biodegradável e sem recurso a qualquer produto químico nocivo, a máscara é de tamanho único, mas tem ajuste no nariz, através de uma esponja com memória de forma, para um maior conforto. Actualmente disponível na loja online da MO, também estará brevemente disponível nas lojas físicas de outras insígnias da Sonae, nomeadamente na Well’s e no Continente.

+ Coronavírus: é preciso desinfectar as compras? E os sacos? E o take-away?