POSTER está de volta para encher de arte as ruas de Marvila

Posters, quem os não tem (ou, pelo menos, memória deles)? Ao longo da história, serviram para vender sabonetes e ideais, forraram paredes de quartos e portas de roupeiros, fazendo suspirar adolescentes e gente com idade para ter juízo com os seus ídolos da música e do cinema. Os que de 3 de Julho a 3 de Setembro pode descobrir pelas ruas de Marvila vêm de gente do design, da fotografia, da ilustração. Mas também de áreas mais surpreendentes, como o desporto, a música ou as artes plásticas. É que à sexta edição do POSTER MOSTRA novidades não faltam, mas a motivação mantém-se: ver o que artistas mais ou menos improváveis conseguem dizer dentro da área do rectângulo de um poster.

DR POSTER - Artur Pastor

Em 2021, além dos dez vencedores do Open Call e de uma rua exclusiva da marca centenária de vinho do Porto Sandeman (que tem um portefólio de posters memorável), poderá ir ao poster de Adolfo Luxúria Canibal, Ricardo Quaresma, Márcia, André Carrilho, Christian Haas ou Samuel Úria.

Para pendurar naquela parede lá de casa que está mesmo a pedi-las, sem gastar este mundo e o outro, há posters entre os 17,99€ e os 34,99€ dos artistas que participaram nos cinco últimos anos na loja online do evento.

POSTER MOSTRA, 3 Jul-3 Set. Rua do Açúcar, Largo do Poço do Bispo e Rua Amorim (Marvila). Entrada livre.

+ Siga este roteiro de arte urbana em Lisboa

+ Leia, grátis, a Time Out Portugal desta semana