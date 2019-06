Poster leva arte às ruas de Marvila e acompanha com concertos, comes e bebes

A mostra que enche Marvila de posters está a chegar – tal qual quarto de adolescente que enche as paredes com os seus ídolos, mas em bom. O Poster volta a transformar Marvila numa galeria a céu aberto, com palavras, fotografias, desenhos e ilustrações espalhadas pelas ruas do bairro. O dia de inauguração e da grande festa é já este sábado, 22, mas pode ver toda a arte exposta até 22 de Julho.

Os cartazes espalhados pelo bairro nesta edição contemplam artistas como Helena Almeida – que morreu em Setembro de 2018 –, as activistas feministas Guerrilla Girls, os fotógrafos italianos Luigi Spina e Maria Vittoria Trovato e o português Arlindo Camacho, AkaCorleone, a tatuadora Espirro, o Atelier Aspa ou o Studio Saygrrr. Haverá ainda artistas improváveis a dar o ar da sua graça no Poster: é o caso do músico David Fonseca e o chef Diogo Noronha. Os posters servem de mostra de arte e palavra, através de fotografia, desenho, ilustração e mix media vertida em posters (150cm x 218cm) impressos e colados nas paredes das ruas de Marvila.

A festa faz-se forte este sábado e arranca com uma visita guiada pelas obras às 14.30 com ponto de encontro marcado na Cervejaria Musa (Rua do Açúcar, 83) – a visita é liderada por Bruno Pereira, fundador deste projecto do Departamento®. Ao longo do passeio pode ainda ficar a conhecer um novo espaço da Fábrica Moderna (Rua Pereira Henriques, 5) onde vai decorrer o Miniposter, exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos jovens da Obra do Ardina. No mesmo espaço é ainda possível visitar o Mercado Descarrilado. A visita segue para o Todos, onde poderá ver uma exposição do artista italiano Fillipo Fiumani na Fábrica Moderna, e depois, pelas restantes ruas onde estão expostas as obras.

Entre as 16.00 e as 19.00, o Clube Oriental de Lisboa (Praça David Leandro da Silva, 22) há DJ set das Noise Dolls Club by Cerveja Mecanica e serão revelados os posters enviados para a Open Call do projecto – ainda aqui pode fazer umas compras na loja oficial do Poster, que reúne marcas como a Lobo Apparel e a Duffy. Entre as 19.00 e as 21.00, a festa continua mas na Fábrica Moderna com comes e bebes e música à mistura. A partir das 21.00, prepare-se para saltitar entre concertos e DJ sets: Vasco Ribeiro actua na Dois Corvos (Rua Capitão Leitão, 94), os Café Ena sobrem ao palco na Cervejaria Lince (21.45, Rua do Açúcar, 76), às 22.30, o Casal Maravila Éme e Moxila dão música na Musa e ao lado, à mesma hora, no Bar Capitão Leitão (Rua Capitão Leitão, 5B) a mesa de som é do DJ set de Alejandro Steiner.

Além da programação, quem rumar a Marvila pode contar com descontos e menus especiais, as Special Goodies – parcerias entre o Poster e o comércio local. O The Royal Rawness (09.00-18.00) e o Café com Calma (12.00-18.00) oferecem um café na compra de outro, o El Bulo Social Club tem um menu de almoço especial (15€, 12.00-14.00), a Dois Corvos oferece uma cerveja na compra de outra (21.00-02.00) e a Lince com todas as cervejas a 2€ (21.00-02.00) – são apenas algumas das ofertas especiais que pode aproveitar.

