Poster Mostra sai à rua em Julho, mas antes há duas 'open calls'

A 6.ª edição do Poster Mostra, um festival de “arte e palavra” sai às ruas de Marvila, em Lisboa, entre 3 de Julho e 3 de Setembro. Mas antes do evento ganhar forma nas paredes da zona oriental da cidade, estarão em curso duas open calls, entre 3 de Maio e 3 de Junho, que são um “convite para a criação de posters com o objectivo de dar oportunidade à livre expressão criativa e artística, permitindo a quem participar vir a integrar a exposição em Marvila”.

A Open Call Poster obedece aos requisitos habituais: podem ser enviados trabalhos que se apliquem ao formato de um poster, sejam palavras, fotografias, desenhos, ilustrações. De entre os trabalhos enviados, dez serão seleccionados como vencedores, depois de uma avaliação do juri composto pelo Departamento, entidade criadora do evento que actua na disseminação e dinamização de cultura de livre acesso. Os artistas escolhidos, juntamente com outros 20 convidados, verão as suas obras expostas nas paredes de Marvila.

Este ano, contudo, há uma open call extraordinária – em parceria com a marca de vinho do Porto Sandeman. A Open Call Sandeman “desafia todos os que quiserem mergulhar no património iconográfico da marca, relembrando peças, desenhos, pinturas, e outros trabalhos que fazem parte do seu imaginário”. Serão escolhidos três trabalhos, que também integrarão a mostra. Cada participante pode concorrer com uma proposta para cada uma das open calls.

O Poster Mostra pretende que o poster, sobretudo “usado para vender de tudo – de sabonetes a ideias” e um meio “em que a arte e a publicidade se uniram em perfeita simbiose”, sirva para mostrar o talento de pessoas de várias áreas.

