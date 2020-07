POSTER vai continuar a encher as ruas de Marvila de arte até Setembro

A arte e a cultura tiveram encontro marcado nas paredes de Marvila ao longo do último mês. Esta segunda-feira, dia 6, seria o último dia para poder correr as ruas do bairro de cabeça no ar e olhos postos em 30 posters. Mas a boa notícia é que a organização decidiu prolongar a mostra POSTER e agora tem até Setembro para a ver.

“Motivada pelo sucesso desta edição e pela conjuntura actual da carência de oferta cultural e artística, a organização do projecto decidiu estender a data, permitindo que muitas mais pessoas possam desfrutar de um passeio seguro e com distância, enquanto assistem à exposição”, pode ler-se em comunicado.

“Mais do que permitirmos que mais pessoas possam ver a exposição durante todo o verão, vemos nesta decisão uma das formas de apoiar a comunidade e os negócios locais, promovendo uma maior circulação naquela zona, respeitando toda a segurança que os tempos exigem”, refere no mesmo comunicado Bruno Pereira, director artístico do POSTER e do Departamento, promotora do evento.

Sempre ao ar livre e com as distâncias recomendadas, o percurso expositivo dos posters estende-se ao longo da Rua do Açúcar, contudo, tal como em edições anteriores, o POSTER promove também o consumo nos negócios locais elaborando um mapa de restaurantes, lojas, cervejeiras e cafés de Marvila onde pode ir parando ao longo do percurso.

Os posters expostos são os dez trabalhos vencedores do Open Call e mais 20 de convidados nacionais e internacionais, entre eles Ljubomir Stanisic, Javier Mariscal, Inês Lopes Gonçalves, Rita Redshoes, Seamus Murphy, Alberto Garcia Alix, Vanessa Teodoro ou Maria Imaginário.

A organização avança ainda em comunicado que a 6.ª edição do projecto está já a ser planeada para arrancar em Junho de 2021.

