Praça da Alegria: até Janeiro o cenário é natalício com concertos e um mercado

O Natal sobe e desce colinas e chega à Praça da Alegria para se instalar confortavelmente entre 30 de Novembro e 5 de Janeiro. No renovado Jardim Alfredo Keil, a Vila Alegria recebe um mercado, a Casa do Pai Natal e concertos aos fins-de-semana – com destaque especial para o de Ano Novo.

As atenções estão todas no mercado natalício com artesanato bem português a dourar as bancas, com uma panóplia de presentes para a família toda. A iniciativa é da Junta de Freguesia de Santo António e vem celebrar a quadra com uma vila especial num jardim renovado da cidade. O arranque está marcado para dia 30 de Novembro, às 12.00, mas só à tarde é que a coisa ganha outra magia – às 18.00 ligam-se as luzes de Natal da freguesia, onde será servido chocolate quente para todos.

Os fins-de-semana são especiais na Vila Alegria sobretudo para as crianças, que podem entrar na Casa do Pai Natal, tirar uma fotografia junto do velhinho das barbas brancas e fazer aquela confissão básica com o atestado de bom comportamento.

Ainda durante os fins-de-semana haverá música ao vivo, sempre ao final da tarde, com música tradicional portuguesa e fado. No dia 31 de Dezembro, a noite será especial com DJ sets para saltar até 2020.

Neste espaço não faltam também algumas bancas com comida, para ir petiscando nesta empreitada natalícia.

Praça da Alegria. 30 Novembro até 5 de Janeiro. Dom-Qui 12.00-22.00, Sex-Sáb 12.00-00.00. Entrada livre.

