Praça das Flores é a mais cool de Lisboa, segundo a Time Out Global

A Time Out Global elegeu, com a ajuda dos leitores, as 33 ruas e praças mais cool do mundo. A Praça das Flores encontra-se em 18.º lugar.

Quais são as ruas mais cool do mundo? A Time Out Global perguntou, 20 mil leitores ajudaram a responder. Entre as 33 eleitas, encontra-se a Praça das Flores, em Lisboa, no 18.º lugar. Limitada pela Rua Nova da Piedade, a Rua da Palmeira e a Rua de São Marçal, é “o ponto de encontro entre três dos bairros mais animados da cidade e um hotspot para qualquer hora do dia”.

Já é tradição. Todos os anos a Time Out Global lança um questionário para descobrir, pela voz dos seus leitores, como é viver onde vivem: se é seguro, se é caro ou barato, se tem uma cena gastronómica e cultural de fazer inveja ou se ainda precisa de um empurrãozinho. E, entre muitas outras perguntas, nunca falta, claro, uma das mais importantes: qual é a rua ou praça mais cool da sua cidade? Mas, afinal, o que torna uma rua ou praça relativamente imperdível? Bem, para sermos honestos, muita coisa. Tem a ver com os estabelecimentos disponíveis, mas também com a comunidade e o ambiente.

Para chegar à lista final, primeiro os leitores ajudaram a reduzir a piscina de hipóteses. Depois os editores e colaboradores locais da Time Out, pessoas que conhecem a cidade como ninguém, fizeram escolhas difíceis. No topo do ranking, encontra-se a rua Wellington, em Montreal, Canadá. “Quando uma rua é delimitada por um dos melhores bares e um dos melhores restaurantes da cidade, não há como negar o seu factor cool, sobretudo quando a cidade em questão é uma das capitais gastronómicas do mundo”, escreve Laura Osborne, da Time Out Canadá, referindo também os incríveis bares de cocktails, o serviço gratuito de tuk-tuk durante o Verão e até uma praia urbana de areia.

Seguem-se a rua Gertrude (2.º lugar), no bairro de Fitzroy, em Melbourne, Austrália, que é sossegada, promove um ritmo de vida lento e é, também por isso, muito querida pelos locais; a Great Western Road (3.º lugar), em Glasgow, Escócia, que tem de tudo, desde pizzas napolitanas baratas até aos melhores spots para acabar com as ressacas; a rua Yongkang (4.º lugar), em Taipei, Taiwan, que se destaca pela oferta gastronómica, incluindo os salgadinhos fritos tradicionais e os salões de sobremesa; e Værnedamsvej (5.º lugar), em Copenhaga, Dinamarca, que continua a ser capaz de evitar a gentrificação e é uma “espécie de mini-Paris”, com lojas de flores frescas, bares de vinhos e queijarias.

Em 18.º lugar, encontra-se a Praça das Flores, em Lisboa. “Esta praça escondida é o ponto de partida ou a paragem ideal para quem passa um dia a subir e a descer as muitas colinas de Lisboa. Os negócios independentes aglomeram-se aqui, em redor do bonito jardim Fialho de Almeida – por isso descanse, de preferência à sombra, numa esplanada, de bebida na mão”, sugere a directora da Time Out Lisboa, Vera Moura, antes de fazer sugestões de coisas para fazer, comer e beber na melhor praça de Lisboa.

Se quiser ver a lista completa, basta consultar o ranking das 33 melhores ruas (ou praças) do mundo no site da Time Out Global. Caso não concorde, fique atento e não se esqueça de participar no próximo Time Out Index.

