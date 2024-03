Provar o que de melhor os pequenos e médios produtores têm para oferecer, aprender como levar um estilo de vida mais ecológico, beber um copo ao som de um DJ set e até mover o corpo com aulas de yoga e pilates. É o que se pode esperar do primeiro Praça Fest, no Hub Criativo do Beato, que se realiza este fim-de-semana, nos dias 23 e 24 de Março.

Com a curadoria de Sarah de Almeida, vão estar presentes mais de 30 marcas e empresas desenvolvidas por empreendedores locais, das áreas de decoração, moda, arte, alimentação, lifestyle e design. Entre a oferta, encontrará desde roupas e acessórios vintage até peças feitas a partir de materiais ecológicos e produtos criados a partir de processos de upcycling.

Em comunicado da organização, destacam-se marcas de moda – como Sara Crux Studio, It’s Okay, Slow Vanity e Balya Lady –, cosméticos naturais da Cora, peças de decoração da Cerâmicas do Moinho e acessórios da Braza.

Já para consciencializar o público a consumir de forma mais responsável, ética e ecológica, estão previstos diferentes workshops temáticos, que exploram problemáticas da alimentação, moda, bem-estar, customização e upcycling. Em paralelo, para promover o bem-estar, conte com aulas de Yoga Hatha-Vinyasa e Pilates Barre.

Além da habitual oferta gastronómica da Praça, através do restaurante Refeitório, que serve brunch em formato buffet ao sábado e domingo, haverá opções especiais disponíveis, devido à presença de vários produtores nacionais convidados.

A acompanhar as actividades ao longo do fim-de-semana, haverá música, com os DJ Dudu e Gugga ao comando. Mas, atenção, se não quiser perder pitada, poderá consultar a programação completa na página de Instagram da Praça.

Praça Fest. 23-24 Mar, Sáb-Dom 10.00-19.00. Entrada livre

