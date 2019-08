Praia das Maçãs vai estar cinco dias em festa com concertos grátis

A festa em honra da Nossa Senhora da Praia regressa em Agosto, para cinco dias de concertos grátis e muita animação. No recinto, a um minuto a pé da Praia das Maçãs, em Sintra, encontrará várias carrinhas de street food, um bar de vinhos e outro de cocktails.

Está preparado para uma festa grátis de pés na areia e copo na mão? O Clube Recreativo da Praia das Maçãs e a Irmandade de Nossa Senhora da Praia voltaram a pôr as mãos no areal para uma festa de cinco dias junto à capelinha. Entre 21 e 25 de Agosto, com uma vista sobre o Oceano Atlântico e a um minuto a pé do areal da Praia das Maçãs, em Sintra, vão subir a palco artistas como os Supa Squad, os Them Flying Monkeys e Gonçalo Bilé.

A abertura está marcada para 21 de Agosto, às 18.00, seguindo-se três concertos: Maria Moraes Sarmento (20.00), Rosa Mimosa y sus Mariposas (22.00) e Supa Squad (00.00). No dia seguinte, a festa começa à mesma hora, com mais três espectáculos: Leo March & The Beat Boots (20.00), Them Flying Monkeys (22.00) e Double Cheese, com Van Breda e A-Gold (00.00). Mas há mais: UpLiftin & Friends (20.00), Queen on the Rocks (22.00) e Sék Mintendes (00.00), no dia 23 de Agosto; Netos de Bandim (16.00), Maria Mendonça (20.00), Voodoo Marmalade (22.00) e Nu Bai Sound System (00.00), no dia 24 de Agosto; e Gonçalo Bilé (20.00), Cais Sodré Funk Connection (22.00) e Saídos da Casca (00.00), no último dia, 25 de Agosto.

Além dos concertos, poderá divertir-se em família no carrossel, na parede de escalada ou no slide, disponíveis no recinto. Vão existir ainda várias carrinhas de street food, onde encontrará comida dos quatro cantos do mundo, mas também dois bares, um de vinhos e outro de cocktails.

No fim-de-semana, 24 e 25, poderá aparecer mais cedo, por volta das 12.00. No domingo, há missa na Capela de Nossa Senhora da Praia, às 16.00, seguida de procissão pelas ruas da vila da Praia das Maçãs, às 17.00. Na terça-feira seguinte, 27 de Agosto, está marcada uma acção de limpeza das arribas e da área envolvente do recinto. Para ajudar, basta aparecer por volta das 15.00.

Praia das Maçãs. De 21 a 25 de Agosto e 27 de Agosto. Qua-Sex a partir das 18.00, Sáb-Dom a partir das 12.00, Ter (27) a partir das 15.00.

