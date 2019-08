Praia do Barreiro transforma-se em pista de dança

Depois de oito anos de hiato, o Festival Barreiro On Beach volta já este mês ao areal da Praia do Bico do Mexilhoeiro. Yves Larock, Nox e Clemente fazem parte do alinhamento.

A última edição do Barreiro on the Beach aconteceu em 2011. Este ano, a promessa do regresso à cidade que dá o nome a esta festa vai finalmente concretizar-se. No dia 31 de Agosto, a Praia do Bico do Mexilhoeiro vira pista de dança.

“A localização estratégica deste dance floor de areia foi pensada ao pormenor, permitindo menos distúrbios para os moradores, os melhores acessos aos visitantes, a defesa da zona ribeirinha e, sobretudo, uma adesão ainda maior, sendo esperadas milhares de pessoas”, pode ler-se em comunicado da organização.

Para lhe dar música, pode contar com os grooves de Verão de Yves Larock e do rapper Kyra e com o soul e r&b da dupla Db & Vill. Mas também com Nox, Kuch, Indian Man e Clemente.

Os bilhetes custam 12€ e incluem uma cerveja, água ou refrigerante. Se tratar da entrada até dia 20 de Agosto, poupa 2€. Pode consultar os pontos de venda e o cartaz completo no site do festival.

DR

+ O festival Chapéus na Rua volta a Lisboa em Setembro