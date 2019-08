O festival Chapéus na Rua volta a Lisboa em Setembro

Artistas de rua de todo o mundo vão transformar em palco três espaços ao ar livre da cidade, num festival que termina no Chapitô com um cabaret.

A 4ª edição do “Chapéus na Rua – Lisbon’s Busking Festival” arranca a 13 de Setembro e durante três dias celebra os artistas e as artes de rua com um programa composto por 30 artistas nacionais e internacionais, muitos vindos de países como a Argentina, Itália, Canadá, Reino Unido e Alemanha. Os eventos que compõem o festival vão andar à volta do novo circo (roda alemã, antipodismo, malabarismo, monociclo e palhaço), palhaços, teatro, música, jogos tradicionais, workshops e instalações artísticas.

Se ficou intrigado com a parte em inglês do nome do festival (mas que raio é isto do busking?), esclarecemos tudo: “busking” é o acto de estender o chapéu para receber uma gratificação no final do espectáculo de rua. Uma antiga tradição homenageada neste festival produzido pela Corrente d’Arte Associação, que tem por principal objectivo democratizar a oferta cultural: cada um põe no chapéu o que quer ou o que pode.

A sessão de abertura acontece no Largo do Intendente pelas 19.00 de 13 de Setembro (sexta-feira) com o espectáculo The Last One To Grab Fall First da portuguesa Salto – International Circus School, inspirado no célebre jogo da cadeira. No dia seguinte, às 11.00, a manhã promete ser animada no Mercado de Arroios, que volta a receber a iniciativa Circo nos Mercados, organizado pela Corrente d’Arte Associação. A tarde desse dia deverá ser passada no Campo Mártires da Pátria, onde vão acontecer diversos espectáculos de rua entre as 16.00 e as 20.00, bem como um desfile em direcção ao Largo do Intendente, que começa à 17.00.

Por falar em Largo do Intendente, é aqui que a 15 de Setembro prosseguem os espectáculos de rua, entre as 16.00 e as 21.00. Tudo termina a 16 de Setembro no Chapitô. O cartaz diz que há cabaret e, apesar da entrada livre, sugerem reserva através do número de telefone 21 885 5550.

