Praia Grande é palco de novo Ocean Festival já este sábado

A Praia Grande, em Sintra, vai receber a primeira edição do Ocean Festival, que se realiza também na Malásia, nos Emirados Árabes Unidos, na África do Sul, em Inglaterra e na Islândia. A ideia é sensibilizar a população para a utilização de recursos naturais de forma mais sustentável, ao mesmo tempo que se celebra o Dia Mundial dos Oceanos, a 8 de Junho.

A programação arranca pelas 09.00 na praia, com uma aula de yoga. Já entre as 10.00 e as 13.00, poderá assistir a um campeonato de surf. Segue-se um workshop para crianças (Sáb 13.00-16.00), uma acção de limpeza de praia e reciclagem (Sáb 13.00), e uma conversa sobre microplásticos (Sáb 15.00) e outra sobre a aplicação Lixo Marinho (Sáb 15.30), que convida as famílias a contabilizar e recolher lixo marinho nas praias.

©Arlindo Camacho

Conte ainda com uma degustação de pescado do mar sustentável na Docapesca, às 16.00; uma projecção de filmes na Aldeia da Praia, às 17.00; e um concerto às 18.00. A entrada é livre e a participação em todas as actividades gratuita.

Praia Grande (Sintra). 09.00-19.00. Entrada livre

+ No Dia dos Oceanos, há festa em Lisboa e Oeiras