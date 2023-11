Prémio Luís Sepúlveda desafia os mais novos a escrever e ilustrar um conto

A Porto Editora e a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim desafiam mais uma vez todas as turmas do 4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico do país a escrever e ilustrar um conto infantil em língua portuguesa. Os trabalhos, a ser submetidos até 31 de Janeiro, devem incidir sobre as principais ideias da obra do escritor chileno que dá nome ao Prémio Literário Luís Sepúlveda: a defesa do ambiente, o respeito pelo outro, a amizade, a solidariedade social e a liberdade.

Já na sua 15.ª edição, o Prémio Literário Luís Sepúlveda foi criado em Setembro de 2008, mas é agora também uma homenagem ao escritor que co-fundou as Correntes d’Escrita e morreu aos 70 anos, em 2020, vítima de Covid-19, meses depois de ter estado no festival. Tal como era a missão de Sepúlveda, que contribuiu para o incremento da leitura nos jovens portugueses, o prémio tem vindo e procura promover o gosto pela escrita, pela leitura e pela ilustração junto de mais de 20 mil alunos.

Os contos inéditos devem ser elaborados colectivamente, por cada turma, e os vencedores vão ser anunciados na sessão de abertura do Festival Correntes d’Escrita, que se realiza na Póvoa de Varzim entre os dias 19 e 24 de Fevereiro. A escola de onde seja proveniente o trabalho classificado em 1.º lugar terá direito a mil euros em edições e produtos da Porto Editora. O 2.º e o 3.º lugar recebem um prémio de 500€ e 250€ em edições e produtos da editora, respectivamente. Para mais informações, basta ler o regulamento completo, disponível para consulta online.

+ O Clube dos Cientistas está de volta, com mais mistério, ciência e espionagem

+ Há circo, música, videomapping e animação grátis no Reino do Natal de Sintra