Preparado para uma “Cãominhada”? Leve o seu melhor amigo até Benfica

A proposta é da Junta de Freguesia de Benfica, que marcou uma Cãominhada para 7 de Março. A actividade é grátis, mas os donativos vão reverter totalmente para uma associação zoófila para a protecção de animais abandonados.

Não tem de ir passear o cão sozinho. Pode juntar-se a uma “cãominhada” no Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica. O convite não tem nada de complicado: é só aparecer no dia 7 de Março, pelas 09.30, com vontade de praticar exercício físico com o seu amigo de quatro patas, muitos outros tutores e respectivos patudos. Como é um evento solidário, todos os donativos vão reverter para a Associação Focinhos e Bigodes, dedicada à protecção de animais abandonados e à promoção de adopções responsáveis.

O objectivo é sensibilizar a população para o bem-estar animal e apelar à adopção consciente, também disponível na Associação Focinhos e Bigodes, que receberá o total dos donativos monetários ou em géneros para cães e gatos feitos durante o evento.

Complexo Desportivo da Junta de Freguesia de Benfica. Avenida Gomes Pereira nº 17. Sáb 09.30. Grátis (com donativo recomendado).

