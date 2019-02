Prepare as malas: todos os voos da TAP estão com 50% desconto

É uma mega promoção que dura apenas este fim-de-semana: a companhia aérea portuguesa está a promover descontos de 50% para todos os voos com partidas até ao final de Fevereiro.

É verdade que não terá muito tempo para se decidir, mas as melhores viagens são aquelas que aparecem de surpresa. Seja para o Brasil, América do Norte, África ou até Portugal. Se fizer bem as contas, o dinheiro que conseguir poupar nos voos pode depois aproveitar para as férias de Verão – isto porque a promoção só é válida para viagens com partida até ao final de Fevereiro.

Mas lembre-se: abaixo do equador é Verão. É tudo uma questão de organização. Agora, não se deixe dormir, os preços de saldo duram apenas até domingo, dia 10.

