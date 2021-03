Prepare o banquete: Ritz entrega ovos e brunch de Páscoa em casa

O brunch buffet do hotel Ritz, servido todos os fins-de-semana no restaurante Varanda quando não há cá restrições covidianas, é uma experiência gastronómica por si só. Mas, sempre que há data especial, a cozinha capricha – é o caso de ocasiões como o Ano Novo, Páscoa ou Dia da Mãe. E assim será no fim-de-semana de 3 e 4 de Abril, mas se o cliente não pode ir até ao Ritz, o Ritz vai até casa e é só preparar uma mesa bonitinha para receber o menu completo e até os ovos, para nem a caça aos ovos das crianças falhar em tempo de pandemia.

A refeição completa para duas pessoas (195€) é um banquete à séria. Só para começar, chegar-lhe-á folar clássico, folar transmontano, mini-trança de chocolate, pão artesanal e manteiga de ovelha com flor-de-sal. Depois há muitas entradas: azeitonas marinadas, pastéis de massa tenra de alheira e ananás desidratado, empadas de leitão, salada de lentilhas com tomate cherry e abacate, burrata DOP com pesto, tártaro de lírio fumado, pressé de sapateira e tostas de pão brioche, camarão marinado com citrinos e um cremoso de favas com limão confitado e tortilha de milho.

Para prato principal pode escolher duas opções entre o cabrito serrano confitado com parmentier de trufa, o polvo do Algarve assado com batata doce de Aljezur, o bacalhau assado no forno com grelos e batata ratte confitada ou a galette de grão e sementes.

Guarde espaço para as caixinhas dos doces porque tem também uma selecção jeitosa de miniaturas que costumam encontrar-se no buffet do hotel: toucinho do céu, tartelete de chocolate ou mil-folhas são apenas alguns deles, acompanhados por ovinhos recheados e um saco de amêndoas.

Se achar que a dose não chega, pode complementar com o menu de brunch para criança (35€) que acrescenta ao pedido panquecas, mini folhados, empadas ou quiches, um prato principal e mais docinhos para rematar.

Gabriell Vieira

Mas porque na Páscoa também há a tradição especial da caça aos ovos, o sous-chef pasteleiro Diogo Lopes pôs as mãos na massa e juntou ovos de chocolate artesanais em dois cabazes. Um deles é perfeito para fazer uma caça caseira pelas divisões da casa: vem com seis ovos de chocolate recheados, um kit de pistas e instruções para a caça e um desenho temático para colorir no final (35€). O segundo cabaz é para pôr as mãos na massa: inclui quatro meios ovos de chocolate para rechear, dois cremes em saco pasteleiro, quatro opções de decorações e, claro, dois chapéus de chef (45€).

Pode ainda encomendar o maior e mais impressionante ovo de Páscoa criado no Ritz, um ovo de 35 centímetros de altura, feito com chocolate Valrhona, muito fino, e recheado com amêndoas, ovos de chocolate, tabletes de chocolate e um brinde extra, que pode ser uma estadia de uma noite para duas pessoas, um brunch para uma pessoa, um cocktail no bar do hotel, uma sessão de treino com um personal trainer ou outras experiências. Cada um destes ovos custa 125€ mas há apenas 62 unidades.

As encomendas devem ser feitas por telefone (213 811 418) ou e-mail (ritz.delicatessen@fourseasons.com) até 24 horas de antecedência. Pode depois recolher no hotel ou pedir entrega ao domicílio, sob taxa calculada no momento da encomenda.

