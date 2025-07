Prepare os desejos: entre Julho e Agosto as “estrelas cadentes” fazem a festa

Alfa Capricornídeos e Perseidas são as chuvas de meteoros que melhor poderemos ver este Verão. Saiba quando acontecem e quais os locais ideais para as observar.

Não são mais do que o rasto deixado pelos cometas, mas, vistos da condição humana, chamamo-los de estrelas cadentes. Falamos dos meteoros, que poderemos ver com alguma intensidade nos meses de Julho e Agosto, durante as "chuvas de estrelas" Alfa Capricornídeos e Perseidas.

A primeira começou a 12 de Julho, tendo como picos os dias 29 e 30, e, embora não seja muito intensa, destaca-se pelo "número de bolas de fogo brilhantes produzidas", informa a International Meteor Organization. A seguir, é a vez das famosas Perseidas (famosas porque vêm em maior mancha), que chegam a quantidades de 70 meteoros por hora, sobretudo entre 12 e 13 de Agosto, o auge do fenómeno.

Onde e quando olhar para o céu

Não sendo Lisboa o local ideal para observar chuvas de meteoros (a luz urbana é sempre um impedimento), poderá ir para zonas como Alcochete, o Cabo Espichel ou a Serra de Sintra (consulte aqui a nossa lista dos melhores sítios para ver as estrelas). Para Sintra, aliás, está programada para o dia 2 de Agosto uma caminhada nocturna (de 5 quilómetros e um custo de dez euros por pessoa) com início no Convento dos Capuchos. O objectivo é aproveitar a escuridão da serra para melhor ver as Perseidas. O mesmo se passa um pouco mais a Norte, na zona Sul da Lagoa de Óbidos, local que a Greentrekker escolheu para uma caminhada (de 13 quilómetros e com o custo de 15 euros por pessoa) sob as Perseidas, a 12 de Agosto.

Quanto ao horário em que a experiência pode ser mais interessante, aponta-se para o intervalo entre a meia-noite e as 05.30 (nesta altura do ano, o sol nasce por volta das 06.30). Quanto às Perseidas, estando o pico do fenómeno a apontar para três dias após a lua cheia, a luz celeste deverá "apagar" a presença de alguns meteoros, mas não será impossível ver os maiores.

