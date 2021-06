‘Pride’ é uma lição de História

No ano passado, a coincidir com o aniversário de Harvey Milk, a 22 de Maio, a Pixar lançava Out (em português Sair) no Disney+, a sua primeira curta-metragem com uma personagem assumidamente homossexual, Greg, e um beijo entre dois homens, com o seu namorado, Manuel. Agora, o Disney+ disponibiliza Pride, uma série documental de seis episódios que acompanha a luta de pessoas LGBT+ nos Estados Unidos em várias décadas, desde os 50s até aos anos zero deste século.

Cada episódio tem um realizador diferente e estarão disponíveis em simultâneo, a partir de sexta. Começa com “Anos 50: As Pessoas tinham Partidos”, de Tom Kalin, sobre a vida das pessoas queer nos anos 50, ameaçadas pelo senador Joseph McCarthy numa perseguição que seria chamada de “Lavender Scare”. Ficamos também a conhecer no segundo episódio, “Anos 60: Motins e Revoluções”, de Andrew Ahn, alguns heróis menos prováveis das manifestações e confrontos que antecederam a revolta de Stonewall, em 1969, como raparigas negras queer e mulheres trans.

A série continua pelos anos 70, com aquilo a que chama de “Vanguarda da Luta”, com Cheryl Dunye a misturar imagens de arquivo e entrevistas a partir da primeira Marcha de Orgulho Gay até à ascensão de artistas como a cineasta Barbara Hammer ou a escritora feminista Audre Lorde. Anthony Caronna e Alex Smith assinam o quarto episódio, “Anos 80: Underground”, na Nova Iorque dos 80s assombrada pela sida. A série continua pelos anos 90 com “As Guerras Culturais”, uma reflexão de Yance Ford sobre as batalhas que a comunidade enfrentou em várias frentes, desde o Capitólio às salas de cinema e às igrejas.

Por fim, Ro Haber retrata a primeira década deste século, a trazer mais aceitação por parte dos media mainstream, mas também outras lutas para a comunidade trans. A verdadeira lição de História queer da América de que precisávamos para festejar em casa este mês do Orgulho.

Disney+. Sex (Estreia)

+ Oito séries LGBT+ para ver ou rever

+ Leia a Time Out Portugal desta semana