Prime Video promete mais ‘Fallout’, Nicolas Cage às aranhas e expansão do universo Rocky

Terceira temporada de ‘Fallout’, Nicolas Cage em modo Homem-Aranha e um spin-off de ‘Creed’ são as principais novidades a caminho do catálogo de séries da Prime Video.

Ainda não vimos a segunda e está confirmada a terceira. Fallout, série pós-apocalíptica da Prime Video adaptada do videojogo, caiu nas boas graças do público e mereceu mais uma temporada, confirmou a Amazon esta quarta-feira. Entre as novidades divulgadas em simultâneo, encontra-se o anúncio da estreia de Spider-Noir, série com Nicolas Cage, no próximo ano, e da produção de Delphi, série centrada em jovens pugilistas que parte de Creed, que por sua vez tem origem em Rocky.

Foi durante a segunda edição do Amazon Upfront – evento anual que apresenta as novidades da sua programação de entretenimento – que se somaram as novidades a caminho da Prime Video. A renovação de Fallout para uma terceira temporada foi um dos principais anúncios, principalmente tendo em conta que a segunda temporada estreia apenas em Dezembro deste ano. Há, no entanto, títulos fresquinhos à espreita.

É o caso de Spider-Noir, com Nicolas Cage a vestir o fato de super-herói, numa das séries da Marvel que não se junta aos títulos irmãos da Disney+, uma vez que os direitos de produção e distribuição de alguns personagens ainda pertencem à Sony Pictures, como é o caso. Um acordo feito que tem data anterior à aquisição da Marvel pela Disney. Baseada na banda-desenhada, Spider-Noir acompanha um investigador privado na Nova Iorque dos anos 1930, que se transforma em super-herói durante a Grande Depressão. Uma versão alternativa do Homem-Aranha, com um Peter Parker alinhado com o universo Marvel Noir. Os criadores são Oren Uziel (A Cidade Perdida) e Steve Lightfoot (The Punisher) e a realização está nas mãos de Harry Bradbeer (Killing Eve, Fleabag).

Outra das grandes novidades é a expansão do universo de Creed/Rocky para o pequeno ecrã. Em Delphi, voltamos à The Delphi Boxing Academy, em Los Angeles, onde em tempos treinou Apollo Creed, adversário e amigo de Rocky Balboa. A série estará centrada nos jovens pugilistas que passam pelo ginásio, numa produção que terá como showrunner Marco Ramirez (Os Defensores).

