Primeira série luso-espanhola da Amazon Prime Video estreia-se em Fevereiro

‘Operação Maré Negra’ é inspirada numa história real e conta com Nuno Lopes, Lúcia Moniz e Luís Esparteiro no elenco. Primeiras imagens e trailer foram revelados nesta terça-feira.

Talvez não se lembre, mas em 2019 chegou aos headlines de muitos jornais a história de um submarino fabricado artesanalmente, que tinha partido da América Latina em direcção à Europa carregado com cerca de três toneladas de cocaína – uma carga avaliada em qualquer coisa como 90 milhões de euros. Depois de ter passado por países como Cabo Verde ou Portugal, a embarcação foi interceptada na Galiza, em Espanha. Este acontecimento insólito, com o processo judicial ainda a decorrer, inspira a série luso-espanhola Operação Maré Negra que chega à Prime Video, a plataforma de streaming da Amazon, já no próximo mês de Fevereiro.



Ao comando do submarino está Nando (interpretado pelo espanhol Álex González), um marinheiro galego e lutador de boxe amador que aceita fazer parte da tripulação para conseguir algum dinheiro. A este junta-se Sérgio (papel entregue a Nuno Lopes), um mecânico com origens no Norte de Portugal que já é cara conhecida entre os pequenos traficantes locais. Com pouca experiência, poucos recursos e um aparato policial em cima, estes homens vão ter de fazer mais de sete mil quilómetros por baixo de água.

Prime Video Lúcia Moniz, Nuno Lopes e Luís Esparteiro são os actores portugueses que integram a nova aposta da Amazon Prime Video

A série conta ainda com mais dois nomes da ficção portuguesa: Lúcia Moniz, que interpreta uma agente da polícia que tenta encontrar o rasto do submarino, e Luís Esparteiro. A este elenco internacional juntam-se nomes como Leandro Firmino, Bruno Gagliasso, Nerea Barros e Miquel Insua.



As filmagens decorram na Galiza – Santiago de Compostela e Ilha de Arousa – mas também houve rodagens em localidades portuguesas como Ponte de Lima, Viana do Castelo, Ponte da Barca, Porto, Vila Nova de Gaia e Águeda.



Operação Maré Negra é assinada por três realizadores: os espanhóis Daniel Calparsoro e Oskar Santos e o português João Maia, conhecido por títulos como Variações que ganhou sete Prémios Sophia. Já a produção resultou de uma parceria entre a Ficción Producciones, a portuguesa Ukbar Filmes, a FORTA (Federação de Organizações Regionais de Rádio e Televisão espanholas) e a RTP. Esta é já a segunda colaboração entre a Ficción Producciones, a RTP e a Amazon Prime Video, depois da série 3 Caminos, estreada em Março deste ano.

As primeiras imagens desta série luso-espanhola foram reveladas nesta terça-feira, tal como o trailer acima. Mas o dia exacto para a estreia ainda não é conhecido. O que está confirmado é que será composta por quatro episódios de 50 minutos cada. De acordo com o jornal Público, é esperado que Operação Maré Negra tenha transmissão em simultâneo na RTP1.

