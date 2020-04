Primeiro ginásio online tem mais de 250 aulas e planos de treino personalizados

Em tempos de pandemia, há projectos que vão preenchendo lacunas de necessidades que nem sabíamos que tínhamos – é o caso do exercício físico em casa. Já está activo o primeiro ginásio 100% online em Portugal, com mais de 250 aulas de fitness, mil exercícios, dicas de treino, planos com personal trainers e consultas de nutrição. Até 5 de Abril é gratuito.

“A prática de actividade física é fundamental para o bem-estar dos portugueses, que nem sempre conseguem deslocar-se para ginásios físicos ou locais de treino”, afirma Daniel Pereira Martins, director de marketing do projecto, em comunicado. “Na situação actual de pandemia e isolamento social, a nossa proposta torna-se ainda mais relevante”.

Estar em casa porque o isolamento assim o obriga não pode ser sinónimo de inércia nem de falta de tempo para se dedicar aos treinos. O ginasio-online.pt quer que todos possam ter acesso à actividade física, seja através do computador, tablet ou telemóvel, sendo possível cada um fazer exercício ao seu ritmo, sem pressão.

As mais de 250 aulas – do yoga ao taichi, da aeróbica aos abdominais – estão disponíveis num mapa semanal que vai sendo actualizado e às quais pode assistir em directo. Caso isso não seja possível, há uma secção de aulas gravadas que pode reproduzir as vezes que lhe forem convenientes.

Em breve, a plataforma vai disponibilizar também planos individuais dados por personal trainers, tal e qual como se de um ginásio tradicional se tratasse. A par disso, está nos planos para o futuro introduzir consultas de nutrição para poder combinar o que come com os planos de treino.

Existe ainda um segmento com dicas de técnicos de saúde e desporto para poder adaptar exercícios e a alimentação a toda a família.

O ginásio online tem registo gratuito e assim ficará até 5 de Abril, sendo que a partir dessa altura, as aulas podem ser compradas avulso, a partir de 3€ por aula, ou em packs de seis ou 15 aulas (com preço ainda a definir).

Durante todo o período da pandemia, o ginásio vai oferecer acesso gratuito a todos os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares), basta enviar um email para suporte@ginasio-online.pt com prova da situação profissional.

