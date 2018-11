Primeiros chefs confirmados no Time Out Market Nova Iorque

Já se conhecem 11 dos 21 chefs que vão ocupar o primeiro mercado Time Out a nascer fora de Lisboa. Será no DUMBO, em Brooklyn, o bairro mais cool de Nova Iorque, e está previsto que abra na Primavera de 2019. Tal como o de Lisboa, juntará o melhor da gastronomia local debaixo de um mesmo tecto.

Para já, revelaram-se 11 restaurantes e chefs.

Juliana's: começou a rodar massa aos 13 anos e é uma lenda das pizzas ao estilo nova-iorquino. Patsy Grimaldi, de 87 anos, abriu a Juliana's em Brooklyn – o nome é uma homenagem à mãe – e é hoje celebrado como um dos melhores pizzaiolos da cidade, responsável por um doce de ovos memorável.

Reserve Cut: abriu em 2013 na Lower Manhattan e é o paraíso da gastronomia kosher. Descendente de talhantes kosher — e dono de um talho —, Albert Allaham prepara-se para combinar fine-dining com pastrami picante, carne cozinhada lentamente ou peito de frango com rosmaninho e limão Meyer (um citrino híbrido com origem na China).

Alta Calidad: cozinha mexicana com um twist criativo e inovador que recebeu um distinção Michelin ‘Bib Gourmand em 2018. O chef Akhtar Nawab inspirou-se em Prospect Heights, Brooklyn, onde tem o seu restaurante, para aproximar sabores mexicanos e indianos — os seus pais são nativos da Índia. Procura um roti com inspiração mexicana? É aqui que vai encontrar.

Miss Ada: este restaurante é uma homenagem aos tempos em que o chef Tomer Blechman cozinhava com os avós na sua cozinha em Tel Aviv. Miss Ada brinca com a palavra misada, restaurante em hebraico, e recria de forma inovadora a gastronomia mediterrânica. Pitas, bowls de hummus, mezzes ou tabbouleh são algumas das especialidades que irá servir.

Bessou: Maiko Kyogoku foi buscar inspiração às receitas da família para criar, com Emily Yuen, o Bessou. Neste restaurante poderá provar as tradicionais Bento bowls com miso e salmão braseado, Tempura de Udon, Onigiris de arroz crocante com atum picante, caril japonês ou o característico panado de porco, o Tonkatsu.

Clinton St. Baking Company & Restaurant: é o sítio da moda em Nova Iorque e oferece uma visão ecléctica da cozinha tradicional norte-americana levada a cabo pelo chef Neil Kleinberg e por DeDe Lahman, como as suas conhecidas panquecas com manteiga de maple, tortilha com chouriço e ovos Benedict ou as french toast (uma espécie de rabanadas) de brioche com amoras, lemon curd e xarope de amora.

Mermaid Oyster Bar: satisfaz a vontade de comer marisco em Nova Iorque desde 2007. Os donos Cindy Smith e Daniel Abrams irão servir as suas ostras e amêijoas no Time Out Market New York, sem esquecer de respeitar a sazonalidade e sustentabilidade dos produtos. Mac & Cheese de lagosta, rolo de lagosta com aipo e maionese Old Bay em pão de brioche, creme de amêijoas e bolachas de ostras são alguns dos pratos que irão servir.

Felice: os sabores da Toscânia chegam ao mercado através do Felice. Massa fresca, gnocchi à Cacio e Pepe, lasanha alla Chiantigiana, fettuccine alla bolognese caseiro, Tagliolini al Pesto e várias opções vegetarianas e vegan compõem o menu. As suas conhecidas sopas — Zuppa Contadina e Pappa al Pomodoro — serão servidas todos os dias.

Jacob’s Pickles: a comida sulista tem ganhado novo fôlego através do chef Jacob Hadjigeorgis, que abriu o Jacob’s Pickles em 2011. A aposta no back-to-basic — com as Southern Biscuit Sandwiches com galinha ao mel e pickles ou galinha com molho de salsicha servida com mac & cheese — junta-se a ideias mais arrojadas, como as Oreos fritas.

DŌ, Cookie Dough Confections: é o projecto mais recente a estar presente no mercado. Nasceu em 2017, quando Kristen Tomlan decidiu começar a vender as suas bolachas em Greenwich Village — que fazem as maravilhas do estômago e do Instagram. Cake Batter (com uma base de bolo de baunilha com sprinkles coloridos e pedaços de chocolate negro e branco), Brookie Dough (uma combinação de brownie com bolachinhas de chocolate), ou S'mores (bolacha com pedaços de chocolate, marshmallows tostados e bocados crocantes de bolachas graham) são algumas da combinações vencedoras que vão estar à venda.

Avocaderia: é a fruta da segunda década do milénio e não há tosta ou salada onde não se exiba. Francesco Brachetti e Alessandro Biggi pegaram no abacate e criaram a Avocaderia, um restaurante de comida saudável. Burrata com pesto de couve kale, rosa de abacate, pães de grãos variados ou molhos com miso farão as delícias dos visitantes.

