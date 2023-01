Procuram-se novos talentos da dança. A competição começa já no final do mês

A Jazzy Battle, promovida pelo Jazzy Dance Studios, vai voltar a realizar-se, desta vez no centro comercial UBBO, já nos próximos dias 28 e 29 de Janeiro. Durante dois dias, vários nomes da dança nacional e internacional – desde o francês Tiboun ao português César Nusik – reúnem-se para encontrar novos talentos.

“Acreditamos que este é mais um passo para continuar a fazer crescer a comunidade da dança no nosso país, e agradecemos ao UBBO estar completamente empenhado em acompanhar-nos neste objectivo”, afirma Álvaro Lopes, director-geral da Jazzy Dance Studios.

As eliminatórias, oitavos e quartos-de-final estão previstos para a tarde de 28 de Janeiro. O objectivo é encontrar os quatro melhores dançarinos de cada categoria – breaking, hip-hop, house e popping –, para disputar as meias-finais e a final no dia seguinte, 29 de Janeiro. O júri é composto pelos artistas Tiboun (França), Remi (Bulgária), Alex (Rússia), Kawa (Espanha), Max Oliveira, Viegas, Wilson Sanches e César Nusik (Portugal). O prémio é monetário e varia entre os 75€ e os 150€.

Já as crianças dos seis aos 12 anos são convidadas a competir numa Battle All Styles, agendada para a manhã do dia 29. Mas há mais. A programação inclui ainda, no mesmo dia, workshops temáticos de popping com Tiboun, hip-hop com Remi e breaking com Kawa.

Se quiser participar, em vez de ficar só a assistir, as inscrições para as batalhas (5€-10€) e para os workshops (15€ cada) ainda estão a decorrer no site da Jazzy, onde poderá encontrar mais informações sobre o evento de entrada livre.

UBBO. Av. Cruzeiro Seixas 5 e 7 (Amadora). Sáb 14.00-20.00, Dom 10.30-20.00. Entrada livre

