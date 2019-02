Produtos biológicos em destaque no Mercado Gourmet no Campo Pequeno

O Mercado Gourmet está de volta ao Campo Pequeno com especial destaque para a alimentação saudável e os produtos biológicos.

O Mercado Gourmet, a decorrer de 8 a 10 de Março, regressa pelo sétimo ano à arena do Campo Pequeno, para acolher dezenas de produtos nacionais e recriar o espírito dos antigos mercados de rua. O foco serão as tendências alimentares modernas, sobretudo a vertente da alimentação saudável.

Entre as primeiras participações no mercado, encontra-se a ALPORC, com produtos de excelência de porco preto alentejano; a Fábrica de Santo António, com broas de mel de cana e compotas de tangerina do Funchal; ou a Bela Cozinha, com produtos artesanais, como escabeches variados e chutneys saudáveis. Destaca-se ainda a estreia das combinações Salys, uma fusão de salicórnia e ervas aromáticas para temperar e salgar de forma saudável pratos de saladas, carnes, massas e peixe.

Durante os três dias de mercado, os visitantes vão poder provar e comprar uma lista extensa de produtos nacionais, desde mel e queijos a licores e cervejas artesanais, mas também assistir a mais de dez showcookings. Destacam-se, por exemplo, os showcookings de “Trufas e Cogumelos” e “Gelados de azoto líquido” do Chef Pedro Viana (8 de Março, às 19.00 e 19.30); o de “Tradição e Memória” do Chef Luís Portugal e do seu convidado Pedro Jorge, o antigo concorrente do Masterchef Júnior (9 de Março, às 16.00); ou o do “The Cook Lab Project”, com o Chef Tomás Pereira, que promove os produtos e o receituário português.

O Mercado Gourmet estará aberto das 12h00 às 21h30 (domingo encerra às 20h30) e o bilhete de entrada custa 2€ (1€ dedutível nos expositores e outro na tasca, em compras de valor igual ou superior a 10€).

