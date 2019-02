Chef Kiko criou uma receita que vai ser cozinhada em Marte

Kiko Martins venceu esta segunda-feira o concurso internacional La Patata Marciana, lançado pelo Centro de Astrobiologia de Madrid, afiliado da NASA: quando for lançada uma missão a Marte, vai cozinhar-se bacalhau.

A primeira receita que vai ser cozinhada em Marte é feita à base de batata envolvida com chouriço, azeitonas, bacalhau, algas, cebola, salsa e alho. Chama-se Un, Dos, Tres… Marte e é uma criação do chef Kiko para o concurso La Patata Marciana, que desafiou chefs de todo o mundo a criar uma receita para ser a primeira a ser confeccionada em Marte, quando for lançada a próxima missão ao Planeta Vermelho.

Kiko, com vários conceitos espalhados pela cidade, entre os quais A Cevicheria, no Príncipe Real, ou O Surf&Turf, no Time Out Market, trabalhou em parceria com o canal Bit2Geek, composto por cientistas que trabalham em agências do Espaço, para se aconselhar sobre os procedimentos e tipos de alimentos que pudessem ser enviados para Marte.

O prato de Kiko imita um globo, tal qual o planeta, com chouriço desidratado a dar a cor avermelhada, e azeitonas a recriar os vulcões de Tharsis. Todos os ingredientes usados nesta receita já foram testados a bordo da Estação Espacial Internacional – os alimentos desidratados são privilegiados por não conterem água e, por isso, serem de mais fácil transporte e armazenamento numa viagem de longa duração.

“Muito mais do que ser um orgulho enorme para mim, acho que deve ser um orgulho para todos os portugueses ver os nossos sabores poderem um dia chegar até Marte”, afirma o chef em comunicado, após ter conhecido o resultado final, onde competiu com oito outros chefs.

+ Terra e mar voltam a juntar-se na nova carta d'O Surf&Turf