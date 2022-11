Programação de Natal da Parques de Sintra alia cultura e natureza

O espírito do velho das barbas brancas já chegou aos parques e monumentos de Sintra, onde a quadra será celebrada com uma diversidade de ofertas para toda a família. A campanha “Neste Natal Faça Parte da História” inclui desde vouchers para oferecer diferentes experiências de visita até à habitual programação, que este ano conta com pelo menos uma grande novidade.

No que diz respeito à programação pensada para a quadra natalícia, destaca-se “Um Natal Real no Palácio da Pena”, que se realiza no monumento às 15.00 de 17 de Dezembro. Nesta visita encenada, teremos oportunidade de conhecer melhor o rei-artista D. Fernando II, que foi o responsável pela introdução em Portugal da tradição da árvore de Natal, que se mantém até hoje, sendo também da sua autoria o primeiro cartão de Boas Festas de que há registo no país. Esta actividade será enquadrada pela reconstituição da árvore de Natal do rei e, como habitualmente, o “Pinheiro da Pena” estará em exposição no Salão Nobre do palácio, de 27 de Novembro até ao Dia de Reis, 6 de Janeiro.

“Na época em que [D. Fernando II] reinou com D. Maria II, o Natal no Palácio das Necessidades era celebrado em torno de um pinheiro trazido propositadamente do Parque da Pena, em Sintra. A memória dessas noites foi deixada por D. Fernando II através de duas gravuras da sua autoria e foram estas gravuras, acompanhadas de uma ampla investigação histórica, que permitiram concretizar com rigor a reconstituição. Esta instalação recorda-nos como era o Natal noutros tempos e inclui reproduções à escala da decoração − frutos, velas e figuras de animais − e de brinquedos”, lê-se em comunicado da Parques de Sintra.

Antes do Natal no Palácio da Pena, haverá ainda tempo para ver como “A Quintinha prepara o Natal”. Esta iniciativa decorre a 3 de Dezembro, das 10.30 às 15.00, na Quintinha de Monserrate, onde as famílias vão ser convidadas a criar uma peça de decoração com elementos naturais, enquanto se vai cozendo pão doce no forno a lenha, que também haverá oportunidade para preparar com as ervas aromáticas da quinta. Já a 11 de Dezembro, das 10.00 às 11.30, há uma visita mediada ao Santuário da Peninha, que também é uma estreia na programação. A ideia é descobrir um lugar tantas vezes escondido pelo nevoeiro e explorar, com contextualização, as ruínas da Capela de São Saturnino e o interior da Capela de Nossa Senhora da Peninha.

Se é uma pessoa mais de brunch, vai gostar de saber que a Parques de Sintra criou um voucher-presente (95€) para duas pessoas, que inclui uma visita exclusiva e contextualizada ao Palácio Nacional da Pena, antes da abertura ao público, e um brunch no restaurante do monumento. Há ainda uma outra opção (35€), para dois adultos e duas crianças entre os seis e os 12 anos, que convida a uma “experiência em família” através de diferentes programas à escolha, como “O Tesouro do Rei”, no Palácio Nacional de Sintra, que convida a desvendar pistas e enigmas com a ajuda de quadros, azulejos, especiarias e brasões, ou “O Segredo do Convento da Cortiça”, que leva à descoberta do modo de vida dos frades franciscanos do Convento dos Capuchos. Disponíveis para compra online até 15 de Janeiro, estes vouchers têm o prazo de um ano para ser utilizados e vêm com oferta de um postal personalizável.

Para mais informações, basta consultar a programação completa no site da Parques de Sintra, onde também é possível comprar vouchers e reservar experiências.

