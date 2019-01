Programas infantis do Hard Rock regressam no Dia de Reis

Os concertos e pequenos-almoços do Hard Rock feitos a pensar nas famílias estão de volta para mais uma temporada. O regresso é no Dia de Reis.

A manhã de dia 6 começa logo às 9.30 com um pequeno almoço de rei. O buffet, com opções que agradam a pais e filhos, terá pastéis de nata, crepes, croissants, bolos, iogurtes, ovos, e muito mais.

Às 10.30 dá-se início ao espectáculo musical a cargo do grupo Atchim, com residência artística no Hard Rock desde 2018. A banda sonora promete ser imperdível com músicas da Disney e de vários desenhos animados clássicos, dirigidos especialmente aos mini roqueiros com idades compreendidas entre os 3 e os 7 anos de idade.

Mas a festa não é só para eles: toda a família é bem-vinda e convidada a entrar nesta viagem musical que revisitará os clássicos infantis de várias gerações.

Os bilhetes encontra-se à venda no site do Hard Rock e têm o custo de 11€ para as crianças e 16€ para os adultos.

Se já tem planos para este dia, não tem problema. Esta é só o primeiro de uma série de concertos infantis que decorrem sempre no primeiro domingo de cada mês e se estendem até Abril.

