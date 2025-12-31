Coisas para fazer no Dia de Reis em Lisboa

Estreado em 1981 no New London Theatre, onde esteve em cena 21 anos consecutivos, o musical Cats é uma das obras mais famosas de Andrew Lloyd Webber, compositor e produtor britânico, também autor de musicais como Jesus Cristo Superstar, Evita ou O Fantasma da Ópera (este adaptado do romance homónimo de Gaston Leroux). E o regresso ao Campo Pequeno está marcado precisamente para o Dia de Reis, 6 de Janeiro – e por lá fica até dia 11. Uma adaptação d’O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gamba (1939), de T.S. Eliot, conta a história de um grupo de gatos (muito afinados) que é confrontado com o regresso de Grizabella, uma gata que abandonou a família para conhecer o mundo, mas que decidiu voltar a casa à boleia da saudade. O bilhete custa entre 30€ e 65€.

