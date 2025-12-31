Subscrever
Garrett do Estoril
Rita Gazzo
Rita Gazzo

Coisas para fazer no Dia de Reis em Lisboa

Não é dia de trocar presentes, como no país vizinho, mas em Lisboa também se assinala o Dia de Reis.

Raquel Dias da Silva
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
O Natal já acabou e o novo ano ainda agora começou. Se ainda não desmontou a árvore nem tratou da lista de resoluções, aproveite o Dia de Reis, a 6 de Janeiro, para o fazer. Ou, se preferir, faça outra coisa qualquer. Para além de se empanturrar com fatias de bolo-rei e outros excessos, claro está. A suposta chegada dos magos ao Oriente pode ser celebrada de muitas maneiras. Desde concertos até peças de teatro, reunimos um conjunto de propostas, que não, não incluem cantar as Janeiras (só mesmo se quiser).

Recomendado: As melhores agendas para planear o ano

Coisas para fazer no Dia de Reis em Lisboa

Comer bolo-rei

Comer bolo-rei
Comer bolo-rei
Fotografia: Melissa Vieira

Em forma de coroa e feito de massa lêveda, o bolo-rei popularizou-se em Portugal no século XIX, seguindo uma receita originária do sul de Loire, França. Reza a história que a primeira casa a vendê-lo no país foi a lisboeta Confeitaria Nacional, facto que a coloca em destaque na lista dos melhores sítios para comprar o bolo-rei em Lisboa. Mas há-os de vários níveis de requinte, com ou sem corantes, mais para os frutos secos do que cristalizados ou ainda de fermentação natural. Quem é fiel às tradições, não pode tirá-lo da mesa de Natal, pelo que o melhor é seguir estes exemplares, premiados por um júri ou pelo povo, ainda que já sem fava e sem brinde.

Ler mais

Ir a um concerto

  • Música
Ir a um concerto
Ir a um concerto
Marcelo Albuquerque de Lima

Se não integra aquela micro-minoria (sim, é caso para exagerar) dos que esperam pelo Dia de Reis para abrir os presentes de Natal, não se preocupe. Há muitas outras maneiras de celebrar a chegada dos reis magos ao berço de palha cristão. E nem sempre há bolo-rei. O Dia de Reis é a primeira grande festa do ano (não contando com a madrugada de 1 de Janeiro) e há cada vez mais música para ajudar a animar os espíritos para uma nova etapa. Como não queremos que lhe falte nada, clique em "Ler mais" para uma série de sugestões.

Ler mais
Dar presentes à espanhola

  • Compras
Dar presentes à espanhola
Dar presentes à espanhola
DR

No país de nuestro hermanos, o Dia de Reis é que é dia de trocar presentes. Não queremos ser de intrigas, mas cá para nós é a desculpa perfeita para descobrir as aberturas dos últimos meses, sobretudo porque há lojas que não só ajudam a revitalizar bairros, como reforçam a tese de que o que é nacional é bom. Mesmo para aqueles que se preocupam com a sustentabilidade, há sítios à espera de visita. As lojas abriram e nós registámos. Agora é só definir o orçamento e fazer a lista de compras, ou simplesmente deixar-se levar por este roteiro de novas lojas em Lisboa.

Ler mais

Adorar os Reis Magos

  • Coisas para fazer
  • Chiado
Adorar os Reis Magos
Adorar os Reis Magos
© Museu de São Roque

No Dia de Reis, 6 de Janeiro, o Museu de São Roque convida-o a descobrir a riqueza artística e simbólica do Natal através de uma visita guiada especial às obras sobre a Adoração dos Magos. Junte-se a esta celebração da beleza e espiritualidade natalícia! Mas, atenção, só há 20 vagas, por isso não se esqueça de fazer marcação prévia (por tel.:213 235 449/ ou e-mail: museusaoroque@scml.pt). A actividade é gratuita.

Ler mais
Despedir-se do espírito de Natal

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Despedir-se do espírito de Natal
Despedir-se do espírito de Natal
© Junta de Freguesia dos Olivais

O Natal nos Olivais voltou com programação especial no bairro até 11 de Janeiro – no Dia de Reis, 6 de Janeiro, há agenda das 15.00 às 23.00. Com entrada livre no Jardim da Igreja de Santo Eugénio, conta mais uma vez com o habitual mercado local, as barraquinhas gastronómicas e a muito procurada pista de gelo, para deslizes épicos, claro. Além disso, os mais novos vão poder dar abraços e tirar fotografias ao Pai Natal e a agenda inclui ainda actividades pensadas para eles, como pinturas faciais e teatros infantis.

Ler mais

Ver um musical

  • Musicais
  • São Sebastião
Ver um musical
Ver um musical
©Effie

Estreado em 1981 no New London Theatre, onde esteve em cena 21 anos consecutivos, o musical Cats é uma das obras mais famosas de Andrew Lloyd Webber, compositor e produtor britânico, também autor de musicais como Jesus Cristo Superstar, Evita ou O Fantasma da Ópera (este adaptado do romance homónimo de Gaston Leroux). E o regresso ao Campo Pequeno está marcado precisamente para o Dia de Reis, 6 de Janeiro – e por lá fica até dia 11. Uma adaptação d’O Livro dos Gatos Práticos do Velho Gamba (1939), de T.S. Eliot, conta a história de um grupo de gatos (muito afinados) que é confrontado com o regresso de Grizabella, uma gata que abandonou a família para conhecer o mundo, mas que decidiu voltar a casa à boleia da saudade.  O bilhete custa entre 30€ e 65€.

Se quiser ir ver outra coisa, não se preocupe que o que não nos falta são sugestões de peças de teatro e dança para ver em Janeiro.

Ler mais
Visitar uma exposição

  • Coisas para fazer
  • Exposições
Visitar uma exposição
Visitar uma exposição
Teresa Couto Pinto

Entre museus, galerias e outros espaços que acolhem propostas artísticas, Lisboa está cheia de boas opções para quem procura exposições para visitar – sejam elas de pintura, escultura, fotográficas ou documentais; de autores portugueses ou com grandes nomes internacionais em destaque. Afinal, estamos numa cidade que tem ganhado importância no panorama internacional da arte. Os coleccionadores estão de olhos postos em Lisboa, os artistas e galeristas idem. Por isso, não seja o único a ficar de fora do circuito. Pegue na agenda e tome nota das exposições que não pode perder este mês, em Lisboa, incluindo no Dia de Reis, claro.

Ler mais

Fim-de-semana perfeito em Lisboa

As melhores coisas para fazer este fim-de-semana em Lisboa

  • Coisas para fazer
As melhores coisas para fazer este fim-de-semana em Lisboa
As melhores coisas para fazer este fim-de-semana em Lisboa
DR

O Natal já lá vai, o reveillón idem, aspas. Tempo de descansar das festas, de fazer um balanço e de apostar nas resolucões de ano novo. Mas não vale ficar fechado em casa a ressacar ou a fazer maratonas televisivas: afinal, o primeiro fim-de-semana de 2026 promete ser glorioso na cidade. Se procura refugiar-se dos excessos da época natalícia na tranquilidade de museus e galerias, há exposições que merecem uma visita e peças de teatro para ver. Se está pronto para outra, parabéns: toca a marcar mesa em alguns dos novos restaurantes de Lisboa.

Ler mais

Coisas para fazer em família este fim-de-semana em Lisboa (e arredores)

  • Miúdos
Coisas para fazer em família este fim-de-semana em Lisboa (e arredores)
Coisas para fazer em família este fim-de-semana em Lisboa (e arredores)
Ciência Viva

O tempo continua muito frio, mas nem por isso a agenda dá sinais de arrefecer. Pelo contrário – com o Ano Novo, a cidade está ao rubro. Se não faz ideia do que fazer aos miúdos até ficarem sem pilhas e ser hora de pô-los na cama veio ao lugar certo, porque o que não nos falta são sugestões para encher o próximo sábado e domingo. Oficinas, espectáculos, exposições... Basta escolher (e, se estas não chegarem, temos mais ideias de coisas para fazer em Lisboa com crianças).

Ler mais
