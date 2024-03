Pronto para o combate? O wrestling está de volta a Almada

Um ano após a estreia, o Almada Wrestlefest está de volta à Casa Amarela este sábado, dia 9. As hostilidades começam às 21.00 e a entrada é livre, sujeita à lotação do espaço.

Entre os cinco combates da noite, destaca-se o duelo feminino entre Cláudia Bradstone e Laura Di Matteo, marcado pela ausência de regras e possibilidade de uso de objectos na luta. O grande confronto da noite é, porém, entre os lutadores portugueses Paulo “Knockout” Cruz e João Milão, que sobem ao ringue numa disputa pela Taça Conquista de Almada 2024.

Inserido no programa municipal Março à Solta 2024, a iniciativa é do Portugal Wrestlefest, organização que procura levar eventos de wrestling a diferentes localidades do país. “Há uma nova geração de lutadores de wrestling profundamente apaixonada por esta arte e que quer mostrar o que vale, no maior palco possível”, explica João Ribeiro, um dos organizadores do evento, citado em comunicado.

A primeira edição do Almada Wrestlefest também se realizou na Casa Amarela, em Março do ano passado. Quatro meses depois, a comunidade portuguesa de wrestling voltou ao Parque Mayer, onde há mais de 70 anos decorriam combates entre estrelas nacionais como Tarzan Taborda e Carlos Rocha. Em Novembro, o Wrestlefest voltou à Casa Amarela com o Wrestlefest: Straight Outta Almada.

+ Afinal, há greve nos comboios esta semana?

+ Matinés dançantes: a febre de sábado à tarde está de volta