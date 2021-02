Próxima edição da ModaLisboa será exclusivamente online e vai chegar a todos

Será possível acompanhar o evento através do site, de uma app mobile própria e app TV, no caso dos clientes MEO.

Muita coisa mudou no espaço de um ano – a edição da ModaLisboa de Março de 2020 viria a ser dos últimos eventos (sem restrições pandémicas) a acontecer em Lisboa. Um ano passado, as gentes da moda não baixam os braços e regressam entre 10 e 14 de Março para uma edição completamente online, sob o mote "Comunidade".

A edição de Outubro do ano passado já dividia as suas atenções entre um evento presencial restrito e a sua vertente digital – que acabou a abrir as portas a mais público que entrou pelos desfiles adentro através dos ecrãs. Para a nova edição em Março, em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa, a presença física desaparece para dar lugar a uma edição exclusivamente digital para chegar cada vez a mais público.

Renova-se assim a parceria com a Altice Portugal, que apoia a organização na app TV (para clientes MEO), um dos suportes onde será possível acompanhar o evento, além do renovado site e app mobile (para IOS e Android). À semelhança da última edição, a ModaLisboa volta a não impor estação aos criadores e a dar-lhes a total liberdade de criação para estes tempos, no mínimo, diferentes.

“Em todas as edições, procuramos encontrar o conjunto de vogais e consoantes que consiga condensar o que somos, quem somos. Hoje, essa palavra, a única palavra, é COMUNIDADE”, refere a organização em comunicado. “A nossa COMUNIDADE. A que começámos a criar há exactamente 30 anos, em 1991, quando a ModaLisboa abria pela primeira vez o coração da cidade à moda. A que queríamos agora celebrar com o brinde que vemos adiado, mas não esquecido. Porque a essa comunidade devemos muito mais do que uma comemoração: devemos continuidade”.

