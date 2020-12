Puddino: abriu uma "boutique de pudins" em Campo de Ourique

Começaram por vender no Instagram mas durante a pandemia a Puddino ganhou loja física, com pudins para todos os gostos.

Quando era pequeno, o irmão de Adriana Moraes estava sempre a perguntar à avó se tinha "pudino". Anos mais tarde, em plena pandemia, o "pudino" deu origem ao nome da nova loja de Campo de Ourique. A "pudinzeira de plantão", como se descreve, é Adriana, que em conjunto com o namorado, Francisco Costa, abriu a Puddino, uma loja especializada no doce.

Fotografia: Gabriell Vieira

Desafiada por Francisco, Adriana começou a dedicar-se à confecção desta sobremesa com base nas recordações que tinha da sua mãe e da avó na cozinha, sempre de volta do pudim. Começaram a chover encomendas através das redes sociais e Adriana decidiu abrir uma boutique de pudins.



É bastante comum no Brasil, mas nem tanto assim por cá, explica-nos. “O pudim para o brasileiro é uma instituição. Nas festas, nos almoços de família, em toda a ocasião, não pode faltar um na mesa", conta, ao balcão da sua nova loja, onde até a decoração é inspirada no pudim, com tons alaranjados em alusão à cor caramelizada, e até com candeeiros a imitar gotas de caramelo.



Para além do clássico de leite condensado estão disponíveis outros sabores como o pudim de café, chocolate belga, coco, fava de baunilha, laranja, limão, nutella e pistáchio.

Fotografia: Gabriell Vieira

Poderá escolher em versão individual (a partir de 2,80€, consoante o sabor), pequeno (a partir de 15€) ou em tamanho grande (a partir de 23€) se quiser levar uma sobremesa para o almoço de família. Para os desenformar é simples: “Basta aquecer ligeiramente o fundo da forma, passar uma faca sem bico para o pudim soltar e depois virar sem medo”, sugere Adriana.

Os pudins estão disponíveis para recolha na loja ou, em alternativa, são entregues em casa sem qualquer custo extra (até ao final de Dezembro e apenas na zona de Lisboa). O pudim chega dentro da forma e numa caixa bem embrulhada com um laço, tal e qual um presente, pronto para oferecer. Na semana do Natal, Adriana promete "um sabor surpresa". Vá espreitando no Instagram.



Rua Silva Carvalho, 52B (Campo de Ourique). 961 833 05. Ter-Sex 12.00-19.00, Sáb 10.00-18.00 (os horários estão sujeitos a mudanças devido às restrições impostas devido à Covid-19).

