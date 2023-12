Punchies: águas de colónia para crianças portuguesas e personalizáveis

Sílvia Gomes e Joana Rodrigues dos Santos são as portuguesas por trás da Punchies. Depois de serem mães, as duas amigas e empresárias começaram a ficar cansadas da parca oferta de águas de colónia para os mais novos, sempre com o típico “cheiro a bebé”, e resolveram tratar do assunto de vez. Foi assim que nasceu a primeira colecção, com um total de três fragrâncias. “Queríamos um produto com aromas diferentes, que resistisse às aventuras diárias das crianças”, diz-nos Sílvia, directora de comunicação da marca.

Os miúdos lá em casa são boldy, dreamy ou peppy, como quem diz corajosos, sonhadores ou energéticos? Pensadas para diferentes personalidades, as águas de colónia da Punchies são produzidas em Portugal e cada uma inclui um frasco totalmente personalizável, com recurso a autocolantes destacáveis, que estão relacionados com diferentes temáticas de empoderamento. “Ser boldy significa ser ousado e ter coragem de ser diferente. Ser dreamy é ter a capacidade de sonhar bem alto e dar asas à imaginação e à criatividade. A terceira fragrância, a Peppy, quer capacitar os mais novos a libertarem a sua energia e confiança”, esclarece Sílvia, que se assume uma sonhadora acima de tudo.

“São vegan e não são testadas em animais”, garante Joana, antes de revelar que procuraram criar, com a ajuda de um laboratório português, três fragrâncias com posicionamentos bastante diferentes. A Peppy, por exemplo, tem um aroma floral, com jasmim e notas marinhas, e vem com autocolantes de explosões rosa, puffs azuis e raios verdes. Já a Dreamy é amadeirada com notas de baunilha e inclui planetas, céus estrelados e nuvens coloridas destacáveis; enquanto a Boldy é doce e frutada, com notas de pêssego e maçã, e o frasco pode ser personalizado com “amiguinhos verdes e companheiros amarelos”.

Com preço único de 35€, as três fragrâncias estão disponíveis para venda online, no site da Punchies, e em várias lojas espalhadas pelo país. Pode encontrá-las, por exemplo, na Tantos Livros, Livreiros, na Avenida Marquês de Tomar, em Lisboa. Mas, quem sabe, no futuro talvez seja possível arranjar uma Punchies até no estrangeiro. Internacionalizar a marca é o objectivo. “Achamos que é um produto que também poderá fazer a diferença noutros países”, confirma Joana, que assegura que o mote é dar “super poderes” às crianças através de mensagens positivas e, claro, muito cheirosas.

