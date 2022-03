Pureza Mello Breyner tem uma nova colecção de festa

A designer de vestidos de noiva abre as portas do seu atelier nos dias 25 e 26 de Março para apresentar a nova colecção.

Mais uma vez, Pureza volta a aventurar-se fora do universo do tule branco. A nova colecção de festa será lançada na próxima semana, durante um evento de atelier aberto nos dias 25 e 26 de Março. Este será destinado às convidadas de grandes, médias e pequenas festas, que vão poder encontrar modelos para todos os gostos.

"São mais de 200 vestidos, para todas as idades, corpos e feitios. Temos vestidos, calças, camisas, tudo”, exclamou a designer, em resposta à Time Out. No entanto, são edição limitadas, o que significa que não haverá muitas unidades da mesma peça. Depois de esgotar, dificilmente haverá reposições.

Esta nova colecção será diferente da Descoleção (a colecção de festa lançada no ano passado), garante a Pureza. Esta não foi feita no atelier e resulta de uma curadoria feita em cidades como Milão e Paris. Este ano, com o regresso dos casamentos depois do abrandamento durante a pandemia, era impossível conseguir gerir convidadas e noivas com peças personalizadas, segundo explica. Já as noivas que queiram as suas madrinhas e damas de honor vestidas de igual, nada temam. Existem muitos vestidos lisos nas paletas de cor idealizadas.

As peças ficam disponíveis no atelier, mas também online. Ao contrário das noivas, não é preciso marcação, basta aparecer e escolher o seu vestido de eleição. Pureza Mello Breyner ajuda ainda as convidadas mais indecisas: a única coisa necessária é saberem onde será o casamento, a que horas e qual o tipo de festa.

Avenida Guerra Junqueiro, 13, 5º Dto. 21 130 3575. Sex e Sáb (25 e 26 de Março) 09.00-19.00. Preços: 100€ a 350€.

