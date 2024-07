Qual é o melhor hambúrguer de fast-food dos EUA? Não é do McDonald’s

A fast-food tem uma forma de nos unir e dividir: é universalmente amada, altamente desejada, e cada cadeia tem os seus próprios méritos e desvantagens; mas, quando se debate qual delas é a melhor de todas, eis que surgem as controvérsias.

O jornal USA Today quis pôr o dedo na ferida e pediu aos seus leitores para escolherem os 10 melhores hambúrgueres de fast-food nos EUA. No entanto, o resultado não é aquele que os próprios norte-americanos pensariam. A lista final inclui cadeias regionais e nacionais, e o Shake Shack, porventura surpreendentemente, nem sequer aparece no ranking.

O décimo lugar é atribuído ao The 1921 Slider da White Castle, seguido pelo Double Western Bacon Cheeseburger da Carl’s Jr. e pelo famoso Whopper do Burger King, respectivamente, no nono e no oitavo lugar.

O sétimo melhor é o Double ButterBurger Cheese da Culver, cadeia do Midwest com sede no Wisconsin. O Double Meat Whataburger da Texas, particularmente adorado pelos texanos que frequentam a cadeia baseada em San Antonio, está em sexto lugar. O quinto lugar vai para o cheeseburger do Five Guys, conhecido pelas suas coberturas ilimitadas e personalizáveis. Em quarto, o Jumbo Jack Cheeseburger do Jack in the Box.

Em terceiro lugar, um hambúrguer robusto. O BBQ Rodeo Burger do BurgerFi recebe a medalha de bronze, um grande hambúrguer com duas rodelas de carne Angus, jalapeños grelhados, queijo pepper jack, cebolas crocantes e molho BBQ doce de Memphis.

Os dois primeiros lugares na nova lista pertencem a cadeias da Califórnia. O Double-Double do In-N-Out Burger ficou em segundo lugar.

Em primeiro, ficou a menos famosa The Habit Burger Grill. O seu Double Char é classificado como o melhor hambúrguer de fast-food nos EUA, embora os norte-americanos possam não estar tão familiarizados com esta cadeia originária de Santa Bárbara. O The Habit Burger Grill tem mais de 350 restaurantes na Costa Oeste e na Costa Leste, e o seu Double Char combina cebolas caramelizadas, alface, tomate e picles com dois hambúrgueres de carne grelhada num pão torrado com maionese. O queijo pode ser acrescentado também.

