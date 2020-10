Qual será, qual será o próximo restaurante a abrir no Time Out Market?

Tem nome de personagem de conto infantil e um dos seus pratos mais famosos já foi capa da Time Out. Já adivinhou qual vai ser o próximo clássico de Lisboa a abrir no mercado? Sim, é o Pinóquio.

Desde 13 de Maio de 1982 e durante muitos anos, os guarda-sóis verdes e brancos da esplanada encaixada num cantinho da Praça dos Restauradores foram a imagem de marca de um dos clássicos da restauração da cidade, que herdou o nome de uma antiga loja de brinquedos que ali funcionava.

Com mais de três décadas de história, a cervejaria Pinóquio teve de sair da Praça dos Restauradores provisoriamente, devido a obras no edifício da casa, que se transformou em hotel. Não muito longe dali, na Rua de Santa Justa, encontrou um novo espaço onde ficará até regressar à Praça que durante anos a acolheu. Com ela levou todos os pratos e a equipa que a tornou num dos restaurantes mais conhecidos da cidade.

Enquanto este regresso não acontece, o Pinóquio vai acrescentar mais uma morada à sua já longa história. Neste mês de Outubro abre um restaurante no Time Out Market, que tal como os seus anteriores espaços, também terá esplanada.

Da carta da casa-mãe para o novo espaço no mercado vêm alguns dos pratos que colocaram o Pinóquio no roteiro de lisboetas e não só – caso das amêijoas à Pinóquio feitas a vapor na cafeteira, do pica-pau do lombo com batatas fritas às rodelas ou da famosa cabeça de garoupa no forno. Os acompanhamentos do costume e as sobremesas que rematam em bom qualquer refeição no Pinóquio também constam da carta.

