Quando a pandemia fecha os bares, os quizes passam a ser online

Apesar do confinamento, continua a haver forma de testar os conhecimentos de cultura geral com quizes online. Este realiza-se todas as quartas-feiras, às 22.00 e a participação é livre.

Há cinco anos que Ricardo Baptista tem uma rotina semanal que se repete sempre à mesma hora, no exacto dia que marca o meio da semana. Até a pandemia nos tomar conta da vida, as suas quartas-feiras à noite eram passadas num café junto à Estefânia, em Lisboa, a apresentar um quiz aos clientes que por lá apareciam. Impossibilitado de o fazer, teve de encontrar forma de “continuar a desafiar a cultura geral das pessoas a partir de casa”, conta à Time Out.

E assim surgiu a ideia de organizar um quiz online que acontece todas as quartas-feiras, às 22.00, em casa dos que estiverem interessados em testar os seus conhecimentos sobre as mais variadas áreas. A participação é livre, mas quem quiser pode sempre deixar a sua contribuição através de uma transferência MBWay. Mais que tudo, explica Ricardo, “é uma forma de manter o contacto com clientes e amigos que eram visitas habituais".

A sessão de perguntas realiza-se através do Google Meets. Ricardo deixa na sua página de Facebook, Quiz às Quartas, um link para quem se quiser juntar à videochamada onde, às 22.00, apresenta “um PowerPoint com as perguntas, tal e qual fazia no café”. Depois, partilha também um Google Form que serve para registar as respostas. De seguida, corrige-as e anuncia os vencedores.

Não há prémios nem nenhum tipo de gratificação. Mas Ricardo confessa que a coisa se tornou séria e que “há quem faça equipas”. “É exactamente como no bar”, resume. O quiz já vai para a quinta edição neste formato online e na última quarta-feira teve 65 utilizadores a jogarem em simultâneo. “O interesse disto é o interesse à cultura geral”, diz. E tudo se deve à carolice de um tipo, amante de quizes, que se tem de manter entretido em casa.

