Quarentena e noite de filmes com amigos? Há uma extensão que o torna possível

Extensão do Google Chrome permite assistir aos conteúdos da Netflix e partilhar mensagens e reacções num chat com amigos.

Estar em casa não tem de ser sinónimo de aborrecimento. Apesar de estarmos a passar um período em que somos obrigados a permanecer em distanciamento social, confinados às nossas casas, não quer dizer que não possamos fazer noites de filmes ou festas de pijama para ficar a ver televisão com os amigos até de madrugada. A Netflix Party, uma extensão do navegador Google Chrome, permite juntar os amigos virtualmente enquanto todos assistem ao mesmo filme ou série nos seus computadores e trocar mensagens e reacções num chat.

Tudo o que tem de fazer é aceder a netflixparty.com num navegador Google Chrome, adicionar a extensão ao seu browser e ter uma conta activa na plataforma de streaming. Irá aparecer-lhe no canto superior direito, junto à barra de adereço, um símbolo “NP”.

Os outros participantes deverão ter a extensão instalada e iniciar o serviço de streaming no conteúdo que querem assistir. Depois é só carregar em “start party”, copiar o url gerado e partilhá-lo com todos aqueles que queremos na festa. No canto inferior direito, aparecerá um chat enquanto assiste ao filme ou série escolhido. E já está.

+ Séries da Netflix para fazer serão em casa