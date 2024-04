Quartel do Carmo está aberto ao público até 12 de Maio

A Guarda Nacional Republicana abrir o Quartel do Carmo ao público até 12 de Maio. A iniciativa faz parte das comemorações do 113.º aniversário da GNR e dos 50 anos do 25 de Abril. Com entrada gratuita, de segunda-feira a sábado e feriados, poderá visitar também o Museu da Guarda e aceder a uma exposição temporária. A abertura está marcada para esta quarta-feira, 10 de Abril, a partir das 16.00, e inclui a inauguração da exposição temporária “A GNR no 25 de Abril” e um momento musical na Sala Affonso Botelho, através da actuação de um Quarteto de Saxofones.

O Museu da Guarda Nacional Republicana, no Quartel do Carmo, evoca mais de seis séculos de história. Foi aí que, no dia 25 de Abril de 1974, se refugiou o presidente do Conselho, Marcello Caetano, antes da sua rendição perante o sitiamento do local, realizado pelas forças comandadas pelo capitão Salgueiro Maia. No seu espólio, encontra objectos de grande valor histórico e artístico referentes ao Convento do Carmo, ao período de vigência das Guardas Reais, Municipais e Republicanas, e à actual Guarda Nacional Republicana. Em exposição, há também uniformes, armas, condecorações, bandeiras, pintura, escultura, cerâmica, mobiliário, azulejaria, viaturas, instrumentos musicais e de relojoaria.

Até 12 de Maio, poderá visitar o museu entre as 10.00 e as 18.00 (última entrada às 17.30). Já os restantes espaços, tais como o corredor D. Nun’Álvares, o Salão Nobre, os gabinetes do Comando e estarão abertos ao público das 10.00 às 17.30 horas (última entrada às 16.30). A varanda sobre o Rossio tem o mesmo horário aos sábados e aos feriados (no dias úteis, só há acesso a partir das 16.30). A entrada é livre: é só aparecer.

Às visitas guiadas em inglês, anunciadas na semana passada, juntam-se novas visitas guiadas para grupos. Dirigidas sobretudo a escolas e outras colectividades, vão realizar-se entre as 10.30 e 14.30, de segunda a sexta-feira, para um número máximo de 25 pessoas e um mínimo de dez. Mas, atenção, estas requerem marcação prévia através de e-mail (museu@gnr.pt).

Quartel do Carmo. 10 Abr-12 Mai, Seg-Sáb e feriados 10.00-18.00 (Museu da Guarda) e 10.00-17.30 (restantes espaços). Grátis

