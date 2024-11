Quarto Escuro: está de volta a festa onde ninguém sabe o que vai acontecer

“Lembro-me de uma edição onde estava o Ricardo Ribeiro a cantar e um tipo que estava sentado na fila da frente dizia: ‘garanto-te, é o Camané que está a cantar”, conta Fernando Alvim, a propósito do seu Quarto Escuro, uma noite cujo conceito é… não saber nada do que vai acontecer. “Esta é a piada do evento”, garante o radialista.

O Quarto Escuro, que vai acontecer a 5 de Dezembro, no Cinema São Jorge e cuja entrada tem o valor de 16,11€, é um evento onde artistas, como músicos e humoristas, sobem a um palco, com as luzes desligadas, e mostram a sua arte até que as luzes se acendam.

As pessoas que vão marcar presença só são reveladas quando a sala ficar iluminada. Tentou-se que Alvim desse apenas um aperitivo do que se poderia ver, mas ele não se descoseu. “Até para não estragar o efeito surpresa”, justificou. No entanto, garantiu que os convidados são todos de grande qualidade.

Pelo Quarto Escuro já passaram personalidades como Manuel João Vieira, Márcia, Samuel Úria, Bruno Nogueira, Filipe Melo, Nuno Markl, Catarina Molder, Ricardo Ribeiro, Tiago Bettencourt, Fernanda Serrano, Joana Amaral Dias, Vitor Rua, Luís Franco Bastos e muitos outros.

Este evento, organizado pelo radialista, com Rita Nabeiro, Ana Galvão e Selma Uamusse, tem apenas uma certeza. O valor do bilhete irá reverter para apoiar uma instituição de cariz social. Segundo Alvim, desta feita, a associação escolhida foi o Conselho Português para os Refugiados, uma organização não-governamental para o desenvolvimento que actua há mais de 30 anos em Portugal e se dedica ao apoio e integração de refugiados e requerentes de asilo.

Cinema São Jorge (Avenida da Liberdade). 5 Dez (Qui). 21.30. 16.11€

