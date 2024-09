Quatro anos de Cura, cinco jantares, nove estrelas Michelin

Quatro anos depois, Pedro Pena Bastos continua a elevar o nível do Cura, o restaurante onde tem uma estrela Michelin, no Ritz. À semelhança do que fez no ano passado, o chef está a preparar uma série de jantares especiais a quatro mãos para marcar o aniversário. Desta vez não fez por menos e convidou para Lisboa dois chefs internacionais: o francês Christian Le Squer, chef do Le Cinq (três estrelas Michelin), e o espanhol Dani Garcia, do Smoked Room (duas estrelas). E há ainda estrelas nacionais: Vasco Coelho Santos (Euskalduna) e Benoît Sinthon (Il Gallo d'Oro).

Em comunicado, Pedro Pena Bastos orgulha-se do caminho percorrido. “O Cura foi criado para proporcionar experiências gastronómicas únicas e com significado, aliando a tradição à inovação. Esta jornada, todo o caminho que temos percorrido até aqui, não teria sido possível sem a nossa incrível equipa. Enquanto na cozinha, os ingredientes são transformados em arte através da criatividade e precisão, a nossa equipa de sala garante que cada pessoa se sente verdadeiramente bem-vinda à mesa.”

As celebrações de aniversário começam logo em grande com Christian Le Squer. O chef do Le Cinq, em Paris, partilhará a cozinha com Pena Bastos ao longo de duas noites, nos dias 1 e 2 de Outubro. “Partilhar duas noites de jantares exclusivos a quatro mãos no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa ao lado do chef Pedro Pena Bastos é a oportunidade perfeita para oferecer aos nossos clientes uma experiência gastronómica única, combinando sabores originais e outros novos de Portugal e de França”, antecipa o chef francês.

Segue-se um jantar, a 9 de Outubro, com Vasco Coelho Santos, do Euskalduna (uma estrela Michelin) no Porto, e outro, a 22 de Outubro, com Benoît Sinthon, o chef francês que lidera a cozinha do Il Gallo d'Oro (duas estrelas Michelin e uma estrela verde), na Madeira.

As festividades chegam ao fim a 30 de Outubro com o espanhol Dani García, o chef que ousou fechar o restaurante homónimo logo depois de receber a terceira estrela com o propósito de levar a sua comida para o mundo. Hoje, Dani García conta com restaurantes em diferentes partes do globo, e o Guia reconhece-lhe o trabalho. O omakase Smoked Room em Madrid conseguiu duas estrelas em apenas seis meses (e o mesmo conceito ganhou uma estrela no Dubai). “Estou realmente muito entusiasmado com este evento porque, em primeiro lugar, é Four Seasons, logo sinto-me em casa, depois é a oportunidade de descobrir outro restaurante e um chef talentoso como o chef Pedro Pena Bastos”, reage em comunicado Dani García, destacando que foi em Lisboa que conquistou a terceira estrela para o restaurante entretanto fechado. “Tudo isto junto faz um cocktail maravilhoso, uma coisa absolutamente genial.”

O jantar, com um menu de dez momentos e o preço de 345€ (com harmonização de vinhos ou harmonização sem álcool), terá uma sessão única, o que significa que todas as mesas arrancam à mesma hora (19.45). Às 19.00, há um pequeno encontro com os chefs.

