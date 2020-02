Quatro dias para comer lampreia no restaurante do Bairro Alto Hotel

De 24 a 28 de Fevereiro, há quatro pratos com a iguaria minhota para saborear aos almoços no BAHR, o restaurante do Bairro Alto Hotel.

Tem tantos fãs quanto pessoas a torcerem-lhe o nariz. A época do bicho feio ainda vai forte e o proprietário do Bairro Alto Hotel lançou o desafio a Nuno Mendes, chef executivo, e a Bruno Rocha, o chef residente do BAHR: fazer os pratos icónicos com esta espécie única, cuja maioria dos exemplares vem do Minho, mas também uma ou outra criação de autor. Os dois chefs aceitaram e aproveitar bem um dos produtos da época: durante quatro dias, a lampreia será o produto central de um menu especial com quatro propostas.

Além do mais clássico e esperado arroz de lampreia (38€) e o estufado à bordalesa (40€), a opção sem sangue que vai ganhando também muitos adeptos, haverá mais dois pratos, fruto da criatividade dos chefs – a empada de lampreia (5€) e a lampreia grelhada de escabeche à algarvia (15€), este último prato a denotar o especial interesse de Bruno Rocha pela região.

Os almoços serão servidos apenas aos almoços, entre as 13.00 e as 15.00 e as reservas podem ser feitas através de email ou do contacto telefónico. Entradas, sobremesas ou bebidas para complementar a refeição, encontrará as do menu habitual.

BAHR, Praça Luís de Camões, 2, 5.º Andar (Bairro Alto). 21 334 0253. 13.00-15.00. 24-28 Fev.

