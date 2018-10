Quatro velas, quatro festas: o Copenhagen faz anos

O Copenhagen celebra esta semana quatro anos de vida, mas quem recebe as prendas somos nós, com três noites de festa na discoteca do Cais do Sodré e uma matiné no sábado no Ferroviário. Uma das surpresas é um set de Conan Osiris.

Esta é uma semana difícil para as ressacas. Depois do 11º aniversário da Time Out (na última sexta-feira) e dos 20 anos do Lux (esta terça-feira), chega a vez do Copenhagen Club festejar. Há quatro anos, uma nova gerência assumiu as rédeas da casa – que já levava mais de quatro décadas de vida de red light district – e o Copenhagen tornava-se uma referência na cidade, “o único clube de hip-hop aberto todas as noites, 365 dias por ano”, orgulham-se no Facebook. Esta semana, e aproveitando o feriado de 5 de Outubro, comemoram a ocasião com quatro festas que não se limitam ao Cais do Sodré e vão até Santa Apolónia.

“Decidimos que não só seriam quatro festas, como uma delas seria para ‘oferecer’ à cidade”, diz o programador musical Davide Pinheiro. “Assim, aproveitámos o fim-de-semana grande de Outubro para fazer três noites no Copenhagen – e juntámos uma matiné Sexy Back no Ferroviário no sábado.”

“A primazia é para os [DJs] residentes”, descreve, “mas o convite foi para se desafiarem e apresentarem noites inéditas.” Com convidados também inéditos por estas bandas.

Nesta quinta-feira, tudo Em Família, com Progressivu “a reeditar a noite De Surra” (que deu origem à noite De Surra no B.Leza, mas que aqui ainda não tinha esse nome) e a trazer PEDRO, da Enchufada.

O convidado especial é Conan Osiris, esse mesmo que adora bolos, para um guest dj set que promete ser imperdível. Na sexta, há um back-to-back com Andrezo e A-Gold, e no sábado a festa continua no Clube Ferroviário, em Santa Apolónia, com a matiné Sexy Back, de entrada livre e a partir das quatro da tarde. Os residentes Static e Fresh P convidam Rob Willow, autor do programa Slow Jams na Rádio Cidade.

Depois do Ferroviário, ninguém apanha o comboio para casa. As celebrações voltam ao Cais do Sodré e acabam em grande, com um set de seis horas seguidas de DJ Big no Copenhagen, até às seis da manhã.

